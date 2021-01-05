“كفاءة الطاقة”: بدء تنفيذ مشروع لتدقيق استهلاك الطاقة في 50 منشأة تجارية بالرياض

بلادي – الرياض :
أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في 50 منشأة تجارية بالرياض، سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز.
وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت، وإعداد وتصميم قاعدة بيانات استهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقارير والاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري لفهم الخصائص الرئيسة له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.
وأهاب المركز بالمعنيين في القطاع التجاري إلى المبادرة بالتسجيل في المشروع، وستتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.
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