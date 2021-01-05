بلادي – الرياض : حدث تطبيق توكلنا خدماته الرقمية، بإمكانية تسهل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بشكل موثق. ويتضمن التحديث الجديد خدمات: استعراض جميع تصاريح تطبيق اعتمرنا، واستعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافةً إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني. ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها بكل كفاءة وموثوقية وسرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات.. “توكلنا” يُضيف خدمات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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