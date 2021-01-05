وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

بلادي – الرياض :

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته، وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وأبانت الوزارة أن وزير التعليم سيرأس إدارة المجلس، ويضم عضوية ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالله الفيفي، وممثل وزارة الموارد البشرية بندر العنزي، وممثل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وممثل معهد الإدارة العامة الدكتور بدر الحربي، وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور راشد الزهراني.

كما سيضم المجلس أعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية: الدكتور سعيد الشمراني، والدكتورة دلال الربيشي، وممثلتين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام الدخيل ونورة العجمي، ورئيس المعهد المكلف الدكتور أحمد الجهيمي.

وأشارت إلى أن تشكيل المجلس يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي، المتضمن الموافقة على تعيين 2 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، و2 من قطاع التعليم والتدريب الأهلي.