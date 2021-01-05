كلمة ولي العهد في القمة الخليجية الـ41

بلادي – الرياض :

رحب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بجميع الوفود المشاركة أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد أن القمة لهذا العام تفتقد وجود قائدين كبيرين كان لهما دوراً كبيراً في دعم العمل الخليجي المشترك، وهما السلطان ورئيس سلطنة عمان، قابوس بن سعيد وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وأعلن ولي العهد أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتسمية هذه القمة بمسمى “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، مقدم شكره وتقديره لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، واستمر بمتابعتها الرئيس الكويتي الحالي الشيخ نواف الأحمد.

وأشاد، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية التي تستضيفها قاعة المرايا بمحافظة العلا، بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف التي أسهمت رأب الصدع بدول الخليج العربي، مضيفا أن هذه الجهود أدت إلى الوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة.

وأكد أن البيان يتضمن التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين الدول العربية وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاته.