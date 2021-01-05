قادة دول مجلس التعاون يوقعون مراسم اتفاق “بيان العلا”

بلادي – الرياض : وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء مراسم اتفاق “بيان العلا”، وذلك خلال انعقاد القمة الخليجية الـ41. وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلوا إلى قاعة مرايا عقب قدومهم لمطار محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

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