نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة الخليجية في العلا.. السعودية تستضيف القمة الاستثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة الـ41 من القمة الخليجية، برئاسة البحرين، ومشاركة جميع قادة الدول الأعضاء.

مجلس التعاون يعقد اجتماعا سنويا لمناقشة التنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

لكن بسبب الأزمة العربية، تحمل هذه الدورة طابعا مختلفا، فمن المقرر مناقشة عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وفي خطوة إيجابية تسبق بدء القمة، تم فتح الأجواء جويا وبريا وبحريا بين السعودية وقطر.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، باتفاق فتح الأجواء الذي أعلنته الكويت، وقال إن هذه الخطوة تعكس الجهود الصادقة التي تبذل لنجاح القمة، وأشار إلى تطلع أبناء مجلس التعاون لتعزيز وتقوية البيت الخليجي.

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف"، وستترجم تطلعات قادة دول المجلس لـ"لم الشمل".

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، القمة بالتاريخية، وقال إنها ستعيد وحدة الخليج.