نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد استمارة السيارة لعملاء البنك الراجحي ورسوم المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث كل يوم حول بنك الراجحي وأهم المميزات التي يقدمها لعملائه، حيث يعد هذا البنك مصلحة العميل هي عنوانه وأهم حاجته، فيقدم خدمات كثيرة ومتنوعة من أجل جذب المستثمرين وزيادة أعداد العملاء في البنك، فقد أكد البنك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تجديد استمارة السيارة بالخطوات في حالة كان عليها مخالفات أم لا، ويقدم للعملاء خدمة تجديد الرخصة ودفع أي مخالفات لكي يكسب ثقة ورضاء العملاء.

طريقة تجديد استمارة السيارة لعملاء بنك الراجحي :

فقد أوضح حساب بنك الراجحي في خدمتك على تويتر أنه يمكن تجديد استمارة في حال يوجد مخالفات مرورية بالقول أن آلية تجديد الاستمارة كالتالي :

سداد رسوم التجديد برقم هوية المالك الرقم التسلسلي للمركبة

يجب أن يكون اسم العميل كمستخدم فعلي على هذه المركبة

عمل الفحص الدوري للمركبة

ومن ثم الإفادة برقم الهوية ورقم الجوال ورقم اللوحة (حروف وأرقام) لاستكمال عملية التجديد

شروط تجديد استمارة السيارة بشكل عام :

وكانت إدارة المرور أوضحت في وقت سابق شروط تجديد استمارة السيارة وهي كالتالي:

أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول سداد رسوم تجديد الاستمارة وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف “عن كل سنة تأخير 100 ريال” التأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة

جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها :

شهدت الفترة الماضية من قبل إدارة المرور السعودي في المملكة العربية السعودية لائحة مرورية جديدة تشمل رسوم الخصم بشكل سنوي، فقد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن اللائحة الجديدة والإجراءات والرسوم كنوع من التسهيلات المقدمة للمقيمين والمواطنين داخل المملكة، وهذا حسب لائحة الرسوم التي قد أشار إليها المرور السعودي حيث فرض أن رسم الرخصة السنوية للسير الخاص 100 ريال سعودي، بينما أوضح رسم التجديد 100 ريال سعودي، أما رسم نقل الملكية فقيمته 150 ريال سعودي، كما أوضح المرور رسوم رخص القيادة بأنواعها سواء الخاصة أو العامة أو مركبات الإشكال أو قيادة دراجة آلية أو تصريح القيادة المؤقتة.