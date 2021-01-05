نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سلفة الإسلامي بدون تحويل الراتب وإيداع فوري لمبلغ التمويل تعرف على رابط التقديم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سلفة الإسلامي بدون تحويل الراتب هو برنامج تمويلي فوري وطارئ تقدمة منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد سهلة ومجدولة بالإضافة إلى إجراءات سريعة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل الشخصي وإيداع فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة للتمويل الشخصي الفوري والتي تستخدم تقنية مالية حديثة لإتمام طلب التمويل كما توفر المنصة للعميل إمكانية التقديم على طلب الحصول على المنتج من موقع سلفة على الإنترنت أو عن طريق تطبيق منصة سلفة على الهاتف دون الحاجه إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة وبعد رفع جميع المستندات المطلوبة والخاصة بالمتقدم يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي للمتقدم لدي سلفة وذلك خلال دقائق.

تمويل سلفة الإسلامي بدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع وطارئ للأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك بخيارات للسداد متنوعة وأقساط ميسرة لجميع العملاء كما يمكن أن تبدأ قيمة مبلغ السلفة من 1000 ريال سعودي وحتي 5000 ريال سعودي،كما توفر المنصة التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وبهامش ربح تنافسي،وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب المنتج

تمويل شخصي مصمم طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. تمويل متاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. تقدم المنصة الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج. يتميز قرض منصة سلفة بخيارات للسداد مرنة وأقساط مجدولة. تقدم المنصة هامش ربح تنافسي. مبالغ تمويلية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي. الإيداع النقدي الفوري في حساب العميل وذلك فور تقديم كافة المستندات والأوراق الداعمة لبيانات الشخص المتقدم.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل منصة سلفة 2021 وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات. يمكن للمتقدم الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي المنصة عن طريق التقديم من خلال تطبيق منصة سلفة الإلكترونية على الهاتف. يمكن للأفراد الراغبين في طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب عن طريق زيارة أحد مكاتب منصة سلفة.

شروط الحصول على تمويل سلفة الإسلامي

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 سنة للاستفادة من التمويل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

الراتب الشهري الأساسي للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفية المتقدم يشترط ألا تقل عن 6 أشهر وذلك عند التقدم بالطلب.

الوثائق والمستندات المطلوبة