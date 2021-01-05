نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء بأن البلاد سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمقيم عائد من هناك.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الشخص المصاب ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

وأضاف البيان أن الشخص المصاب بحالة صحية جيدة ويخضع للحجر المنزلي.

وأعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس.