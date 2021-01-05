نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج سجل تجاري في السعودية | شروط فتح سجل تجاري إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج سجل تجاري في السعودية هو أحد أهم الموضوعات التي عليها إقبال وبحث كثير لمن يرغب في بدأ مشروعه الخاص, وكما هي عادة الحكومة السعودية في تسهيل كافة الإجراءات والخطوات للأشخاص الراغبين في الاستثمار داخل المملكة سواء كان سعودياً أو أجنبياً, حيث قامت الحكومة بتسهيل عملية استخراج السجل التجاري, حيث وفرت خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج السجل التجاري لمن يرغب بإنشاء مشروع واستثمار خاص به, كما هو متعارف عليه أنه لا يمكن لأي شخص ممارسة أي نشاط تجاري بدون وجود السجل التجاري الخاص به في وزارة التجارة والاستثمار, حيث يتضمن السجل التجاري البيانات والمعلومات الخاصة بالتجار وما قاموا به من مداولة لتجارتهم, وحتي نسهل علي الباحث سوف نعرض كيفية استخراج سجل تجاري في السعودية, وشروط استخراج السجل التجاري.

خطوات استخراج السجل التجاري إلكترونياً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أنه يمكن لأي شخص يرغب في استخراج سجل تجاري أن يقوم بالدخول علي الموقع الرسمي للوزارة والتسجيل به واستخراج السجل بطريقة إلكترونية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار. لابد أن تكون مسجل من قبل علي الموقع. إذا كنت مسجل من قبل, قم بعملية تسجيل الدخول من خلال كتابه اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. يتم اختيار جملة السجلات التجارية. هناك خيارات متاحة أمامك يتم اختيار منها خيار كلمة إصدار. قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالحصول على سجل تجاري. يتم الضغط علي طلب ليتم إرسال طلبك.

الشروط التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار لاستخراج السجل التجاري

يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم الشروط التالية لكي يستطيع استخراج السجل التجاري الخاص به: