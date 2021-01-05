نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بداية العام علي سيارات تويوتا كورولا 2021 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا 2021، تعتبر من اهم السيارات المستهلكة في المملكة العربية السعودية والتي تحظي بالكثير من الاستعمال لدي السعوديين والمعروفة بالسيارات الاقتصادية من ناحيه البنزين وتتميز أيضا سيارات تويوتا 2021 بالراحة والرفاهية والكثير يستخدمونها من المواطنين السعوديين لذلك سوف نشرح لكم هذه العروض من خلال هذه المقالة.

عروض سيارات تويوتا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي عروضها علي سيارات تويوتا 2021 وذلك حتي يوم 7 يناير 2021 وجاءت العروض لتشمل تويوتا كورولا مطورxli 1.5 2021 فتحه سقف و تويوتا كورولا xli 1.5 مطور و تويوتا كورولا xli 1.5، وحيث جاءت عروض تويوتا 2021 علي هيئه دفعات شهريه ومعدل نسبه مئويه قد تكون قابله للتغير في حاله إذا وجد أي عامل مؤثر مثل السجل ألأتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتامين.

تويوتا كورولا مطورxli 1.5 2021 فتحه سقف

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا كورولا مطورxli 1.5 2021 فتحه سقف وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 27.60 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.80 لتر.

4 أسطوانات بالمحرك لتوليد 121 حصان.

4 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه و كاميرا خلفيه مدعمه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

مقاس عجلات 17 ومقاعد مخمل.

فتحه سقف بالسيارة.

مثبت سرعه ذكي.

فرامل مانعه للانزلاق.

عرض تويوتا كورولا مطورxli 1.5 2021 فتحه سقف



يمكن الحصول علي سياره تويوتا xli 1.5كورولا مطور 2021 بقسط شهري 1472 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كورولا xli 1.5 مطور 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا كورولا xli 1.5 مطور 2021 وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 19.30 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 119 حصان.

4 وسائد كهربائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

مقاس عجلات 16 ومقاعد مخمل.

مثبت سرعه ذكي.

عرض تويوتا كورولا xli 1.5 مطور 2021



يمكن الحصول علي سياره تويوتا كورولا xli 1.5 مطور 2021 بقسط شهري 1400 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كورولا xli 1.5 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا كورولا xli 1.5 2021 وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم محرك 19.60 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

3 أسطوانات لتوليد قوه 119 حصان.

4 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

مقاس عجلات 15 ومقاعد مخمل.

مثبت سرعه ذكي.

عرض تويوتا كورولا xli 1.5 2021

يمكن الحصول علي سياره تويوتا كورولا xli 1.5 2021 بقسط شهري 1320 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.