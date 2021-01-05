نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بنك الراجحي بدون فوائد لمدة تصل إلى 6 أشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بنك الراجحي يقوم بنك الراجحي منذ اللحظات الأولي لإنشائه بتقديم كل ما يخدم الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء من سعوديين أو وافدين ومن أهم هذه الخدمات تمويل شخصي بنك الراجحي وكذلك تمويل سيارات بنك الراجحي هذا بالإضافة إلى أن البنك يسعي إلى تمويل كل ما يحتاج إليه العملاء من داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خدمة تقسيط الجوالات من بنك الراجحي.

تقسيط جوالات بنك الراجحي

يبحث العديد من المواطنين والوافدين بداخل المملكة عن تقسيط جوالات بنك الراجحي ليتمكنوا من شراء الجوال الذي يرغبون فيه ولكن لا يملكون المال لشرائه نقدًا وأيضًا يقدم البنك خدمات تمويلية متميزة أخري من خلال بطاقة الراجحي البلاتينية والتي تمكن العملاء من الحصول على ما يرغبون بدون الحاجة إلى الدفع النقدي.

تقسيط بسعر الكاش الراجحي

يمكن بنك الراجحي العملاء الراغبين في شراء منتجاتهم بالتقسيط من الحصول عليها وبسعر الكاش دون إضافة أية مصاريف أخري ويتم ذلك من خلال شراء أي من المنتجات سواء كانت اكسسوارات أو أزياء للأطفال أو أحذية أو حتى منتجات العناية بالبشرة وكذلك ينطبق الأمر على شراء الجوالات المختلفة والتي تزيد قيمتها عن الألف ريال سعودي، كل ما على العميل هو الاتصال تليفونيًا بالبنك وتحويل العميلة إلى برنامج تساهيل والدفع من خلال إحدى بطاقات البنك الائتمانية .

شروط التقسيط من خلال بنك الراجحي

هناك بعض الشروط الهامة التي وضعها بنك الراجحي على العملاء لكي يتمكنوا من الحصول على ميزة تقسيط المشتريات بسعر الكاش ودون الحاجة إلى الدفع النقدي وسوف نذكر هذه الشروط فيما يلي: