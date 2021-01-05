نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة وأوقات الزيارة للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة أو مواعيد حديقة الشلال الترفيهية تعتبر من أكثر ما يبحث عنه كل مواطن يرغب في الترفيه عن نفسه وعن أسرته في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في جدة، فقد حصلت الملاهي على شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، لكونها واحدة من أهم الأماكن الترفيهية التي تحتوي على مجموعة من الألعاب، والتي تساعد في قضاء وقت ممتع للغاية داخلها.

حديقة الشلال الترفيهية بجدة

ملاهي الشلال في جدة أو حديقة الشلال من أكثر الأماكن السياحية الترفيهية في المملكة، والتي تجد بها زوار من كل مكان، كما أنها تتناسب مع الأطفال والكبار أيضًا، وهي من أفضل الأماكن التي تستقبل العائلات، ومن أهم الألعاب الموجودة بها:

ألعاب ملاهي الشلال

وهناك الكثير من الألعاب التي يمكن الاختيار من بينها، ومن أهم تلك الألعاب:

ألعاب السيارات المختلفة.

لعبة غابات أمازون الكبيرة.

ألعاب الغواصة والسامبا والقرصان.

أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة

وإن كنت بحاجة إلى زيارة ملاهي الشلال فينبغي أن تتعرف على أسعار تذاكر الدخول والتي تصل تكلفتها إلى:

64 ريال سعودي لدخول الملاهي.

إن كنت بحاجة إلى الحصول على نزهة بالقارب فسوف تصل قيمتها إلى 31 ريال سعودي.

هناك ألعاب بتكلفة 15 ريال سعودي، وأخرى بقيمة 20 ريال.

مواعيد العمل في ملاهي الشلال

ويمكن زيارة الملاهي في يوم النساء، يوم الأربعاء أسبوعيًا، بدءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا، وإن كنت بحاجة إلى زيارة الألعاب الإلكترونية، فهي تعمل على مدار الأسبوع من الخامسة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

كما يمكن الحجز الإلكتروني من خلال موقع الملاهي، أو عند زيارة الملاهي والدخول إلى أكشاك بيعها.

عروض ملاهي الشلال 2021

والجدير بالذكر أن الملاهي تعمل على تقديم مجموعة من العروض على كافة الألعاب وعلى تذاكر الدخول، وخصوصًا في حالة الزيارة بأعداد كبيرة للأسرة الواحدة، ويمكن التعرف على العروض الجديدة عند زيارة الحديقة أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وبعد التعرف على أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة نؤكد على أن تجربتك بها ستكون فريدة، حيث أن الحديثة تحتوي على شلال اصطناعي متميز وألعاب مائية وإلكترونية ممتعة للغاية.