نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي | التقديم علي قرض السيارة عبر مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي أبرز قروض السيارات دون مقدم من خلال مصرف الراجحي، كما أن البنك يوفر الكثير من المميزات والخدمات التي تتعلق بقروض السيارات والقيام بتقسيطها من قبل العملاء الكرام، لكي يسهل على المواطنين كافة التسهيلات ليتمكنوا من شراء السيارات، ويستطيع كل مواطن القيام بشراء السيارة بمختلف الفئات سواء كان موظف أو عسكري وكل من يبادر بالاشتراك في برنامج الدعم لتمويل السيارات حتى أن تتمكن من القيام بشراء السيارة التي يريد الحصول عليها سواء كانت جديدة أو حتى مستعملة، ونحن اليوم جئنا لكم بخطوات الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي، وكافة الشروط الموضوعة ويجب أن تنطبق على المتقدم وكذلك المتقاعد.

الحصل علي قرض السيارة والشروط من خلال مصرف الراجحي

مصرف الراجحي يقوم بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الموظفين والمتقاعدين والمقيمين والتي جاءت على النحو الآتي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وعند الانتهاء من سداد القرض كلياً يكون عمره لا يزيد عن 65 عام. يقوم بالعمل بجهة معتمدة من قبل مصرف الراجحي ليتمكن من الاستمتاع بالتمويل. يجب على المتقدم الموظف يستمر بعمله سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاث أشهر. الراتب الشهري للمتقدم العامل في القطاع العام 2000 ريال سعودي، وعلى من يعمل بالقطاع الخاص أن لا يقل عن 3200 جنيه مصري.

خطوات الحصول على تمويل السيارات من خلال مصرف الراجحي