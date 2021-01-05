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عمر شويل - جدة تعرف على شروط تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية لعام 2021 سنتعرف من خلال هذا المقال شروط تجديد استمارة السيارة في السعودية حيث يستلزم تجديد استمارة توافر بعض الشروط والاجراءات. وتعتبر خدمه تجديد استمارة السيارات أحدي الخدمات المقدمة لأبناء المملكة بشكل دوري . تعتبر تجديد الاستمارة من الأشياء التي التزمت بها ألإدارة العامة للمرور في السعودية لكل من لديه سيارة في المملكة وذلك من اجل تقليل حوادث المرور .

تعرف على تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية لعام 2021

تعتبر تجديد استمارة السيارة من الأشياء التي يحرص عليها المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب الغرامات التي تفرضها السعودية ولكي يتم تجديد الاستمارة لابد من فحص السيارة أولا للتأكد من سلامتها ولا يوجد بها أي مشاكل وذلك لتقليل الحوادث وذلك الأمر يجعل كل من يملك سيارة يهتم بفحصها والتأكد من سلامتها وإصلاح أي مشاكل توجد بها قبل تجديد الاستمارة. يجب على كل شخص فحص استمارة المركبة قبل مرور 60 يوما من موعد انتهاء الاستمارة.

شروط تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية لعام 2021

أن يكون تامين السيارة المراد تجديد استمارتها سارى الصلاحية.

أتمام الفحص الدوري للسيارة . ولابد أن يكون الفحص سارى المفعول .

سداد رسوم تجديد الاستمارة وأيضا الرسوم التأخير .

التأكد من سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب السيارة.

تكلفه رسوم تجديد الاستمارة

لكي يتم تجديدها لابد من دفع رسوم التجديد سنويا وهي

رسوم تجديد استمارة المركبة النقل الكبيرة 205 ريال سعودي.

رسوم تجديد استمارة المركبة النقل المتوسطة 141 ريال سعودي.

رسوم تجديد استمارة المركبة الصغيرة 73 ريال سعودي.

رسوم تسجيل المركبة الكبيرة 184 ريال سعودي.

كيفيه تجديد استمارة السيارة بطريقه إلكترونية

توفر إدارة المرور في المملكة العربية السعودية خدمه تجديد الاستمارة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات الأتية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك اختيار المرور

نقوم بالضغط على خيار خدمات المركبات ثم تحديد المركبة

نقوم بالضغط على خدمة تجديد استمارة المركبة

إدخال البيانات اللازمة لتجديد الاستمارة وبعد ذلك تأكيد عملية التأكيد للمركبة

كيفية طباعة استمارة السيارة