نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1442 العسكريين والمدنيين وطرق التأكد من صرف الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1442 بالمملكة العربية السعودية عن طريق وجود جدول ثابت قامت بوضعه المؤسسة العامة للتقاعد مع التعاون بوزارة المالية لصرف رواتب التقاعد بطريقة ثابتة، كما تم الإعلان عن موعد الصرف الرسمي قبل الإعلان عن الموعد المحدد بالجدول، فهناك الكثير من الأشخاص التي تبحث عن موعد صرف المعاش التقاعدي وسوف نستعرض موعد صرف راتب التقاعد الجديد.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1442

قد أصدرت المؤسسة العامة عن الجدول الزمني لكافة شهور السنة والتي تعمل على توضيح موعد صرف رواتب التقاعد الجديد، وما تبقى عن موعد الصرف ومن المحتمل أن يكون موعد صرف التقاعد في اليوم الرابع والعشرون من سبتمبر والموافق 7 صفر 1442 هجري، للتزامن مع يوم الصرف الأصلي الموافق يوم 25 من كل شهر.

كما أن مؤسسة التقاعد السعودية تتعاون مع وزارة المالية للعمل على صرف رواتب المتقاعدين شهرياً، وقد تم تحديد يوم الخامس والعشرون من كل شهر كيوم أساسي لإيداع رواتب التقاعد الجديد بالمصارف والبنوك، حيث يتزامن موعد الدفع مع العطلة الأسبوعية التي توافق يوم الجمعة وسيكون موعد صرف رواتب التقاعد يوم الخميس وإذا كانت العطلة توافق يوم السبت سيتم الصرف بيوم الأحد.

طريقة الاستعلام عن راتب تقاعد التأمينات الاجتماعية

كما من الممكن أن يكون المتقاعدين بالاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد الجديد عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد باتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي:

يجب عليهم التوجه مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص للمتقاعدين المؤسسة العامة للتقاعد. يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. عليهم الضغط على كلمة التعريف بالمعاش من خلال قائمة الخدمات النقر على كلمة أبدأ الخدمة. على المتقاعدين تسجيل كافة بيانات الدخول التي تشمل كلمة المرور ورقم الهوية، أو يتم الدخول عن طريق استخدام بيانات النفاذ الوطني. وهي الخدمة الأخيرة التي سوف يتم بها ظهور جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بمعاش ورواتب المتقاعدين فوراً.

كيفية التأكد من إيداع راتب التقاعد الجديد

يستطيع كافة الأشخاص المستفيدين من راتب التقاعد التأكد من إيداع الراتب بحسابه المصرفي أو البنكي ببعض من الطرق المختلفة والتي تكون على النحو التالي:

عليكم بالاتصال على الأرقام المخصصة بمركز الاتصال الموحد. قم بالتواصل بخدمة العملاء عبر الحساب الخاص بها على تويتر. يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد. قم بالتواصل مع الدعم بقسم الاستعلامات بالموقع الرسمي.

أهم أنواع معاشات التقاعد

يوجد الكثير من أنواع معاشات التقاعد مثل معاش الشيخوخة المبكر، ومعاش الشيخوخة ومعاش الوفاة الناجم عن أحد الأسباب المهنية، أو معاش العجز ومن أبرز أنواع المعاشات الآتي: