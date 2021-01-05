محمد بن راشد: قمة العلا إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة برعاية خادم الحرمين وولي العهد

بلادي – الرياض : أشاد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بالقمة الخليجية التي تستضيفها محافظة العلا خلال الوقت الحالي. ووصف القمة بالإيجابية والموحدة للصف، مؤكدًا أنها ترسخ الأخوة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار إلى أن التحديات المحيطة تتطلب قوة وتماسكا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا لتجاوزها.

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