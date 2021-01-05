“الداخلية”: 15.7 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الأسبوع الماضي

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في المملكة، وذلك عن الفترة من 12 /5/ 1442هـ حتى 18/ 5/ 1442هـ.
وتجاوز إجمالي عدد المخالفات 15.7 ألف مخالفة، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 5056 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ 2544 مخالفة، ثم القصيم بـ 1970 مخالفة، فالمدينة المنورة بـ 1621 مخالفة.
كما بلغ عدد المخالفات في الجوف 1447 مخالفة، وفي المنطقة الشرقية 1002 مخالفة، وفي تبوك 604 مخالفات، وفي حائل 439 مخالفة، وفي عسير 292 مخالفة، وفي الحدود الشمالية 277 مخالفة، وفي الباحة 244 مخالفة، وفي نجران 196 مخالفة، وفي جازان 74 مخالفة.
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