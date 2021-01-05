حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز سماءً غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”.

كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر، على أجزاء من مناطق: “حائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية”، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في عرعر وطريف.