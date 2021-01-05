“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر في نجران

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القَتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة نجران.
وأوضحت الوزارة أن سالم بن ناصر بن سالم الكربي -سعودي الجنسية- أقدم على قـتل/ داود بن محمد بن سالم الكربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
ولفتت إلى أنها أجلت تنفيذ الحكم حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأكدت أنه نُفِّذَ حكم القـتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء الموافق 1442/5/21، بمدينة نجران بمنطقة نجران.
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