نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم مطالبة تكافل الراجحي والمستندات المطلوبة و تتبع حالة المطالبة للمركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تقديم مطالبة تكافل الراجحي من الأشياء المهمة للكثيرين ممن يريدون الحصول على تأمين الراجحي حيث تُقدم شركة تأمين تكافل الراجحي الكثير من الخدمات التأمينية التي تسمح للمستفيدين الحصول على التعويضات في حالة التعرض للحوادث أو الكوارث وفي السطور المقبلة سوف نستعرض معًا طريقة تقديم مطالبة تكافل الراجحي .

تكافل الراجحي

تُقدم شركة تكافل الراجحي مجموعة من الخدمات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر منتجات تأمينية ابتكارية للأفراد والشركات تتضمن خدمات التأمين الصحي، وخدمة التأمين على المركبات وتأمين السفر وتأمين الحوادث وغيرها الكثير، بأسعار تنافسية فريدة من نوعها في السعودية، لتبلي احتياجات كل العملاء المستفيدين من الخدمة.

تقديم مطالبة تكافل الراجحي

يعتبر تقديم مطالبات تكافل الراجحي من الأمور اليسرية يمكن التقدم بسهولة من خلال تأمين الراجحي وإليكم كيفية التقديم بالخطوات:

فور اكتمال مباشرة الحادث أرسل التقرير بشكل إلكتروني لشركة تأمين الراجحي

سلم المستندات من قبل محقق الحادث وهو عبارة عن إشعار مراجعة شركة التأمين وبه رقم الحالة وإشعار التحويل لتقدير المركبة وإشعار إصلاح للمركبة

يزور المستفيد أحد مراكز التقدير لو كانت نسبة مسئولية الحادث مشتركة، لمعاينة المركبة وتقدير الأضرار الواقعة عليها من ورش معتمدة في نجم المرور ويستلم المستفيد ثلاث تقديرات لتسعيرة قطع الغيار وشغل يد أصيلة .

المستندات المطلوبة بتقديم مطالبة تكافل الراجحي

يوجد مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم لـ مطالبة تكافل الراجحي لابد من إحضارها عند حصول الحادث للسيارة ممثلة في التالي:

أصل تقرير الحادث

صورة من رخصة السير للمركبة، صورة هوية مالك المركبة

رقم الحساب البنكي الآيبان لصاحب المركبة إذا لم تمتلك حسابًا افتح حساب إلكتروني في بنك الراجحي

صورة لأضار الحادث الذي سببها للسيارة

أصل 3 تقديرات للورش و أصل تقدير قطع الغيار وتقدير شيخ المعارض

أصول 3 تقديرات لأضرار الممتلكات وفواتير البضاعة المتضررة وإثبات ملكية الممتلكات

أصل التفويض وأصل صك حصر الوراثة الصادر من المحكمة

أصل صك الحكم الصادر من المحكمة

أصل شهادة الوفاة في حالة وجود وفيات

أصل التقرير الطبي من المستشفى .

طريقة تسجيل مطالبات تكافل الراجحي

قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لتكافل الراجحي

انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية الموجود أعلى الصفحة

انقر على ” خدمة تسجيل المطالبة “

قم بملء البيانات المطلوبة ( رقم تقرير الحادث – رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – رقم الآيبان – اسم المصرف – رقم التسلسل -)

ابدأ في إرفاق المستندات المطلوبة تقرير الحادث ورخصة قائد المركبة وشهادة الملكية والتقديرات وصورة الآيبان

من ثم النقر على ذر التحقق

بذلك تكون قد استوفيت جميع الإجراءات المطلوبة في حالة حدث أي تعطل بإمكانك الاستعانة برقم تكافل الراجحي المجاني.

كيفية تتبع حالة المطالبة للمركبات

بإمكانك تتبع حالة مطالبة المركبات بالخطوات التالية: