نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن السعودي حقيقة أخبار إعادة فتح التسجيل وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن ذالك البرنامج الوطني الذي أطلقته حكومة المملكة ويهدف برنامج حساب المواطن السعودي، إلى زيادة كفاءة الدعم الحكومي للمواطن والذي يحدد وفق معايير وأولويات للمواطن المستحق للدعم وفي مقدمة تلك المعايير معدل استهلاك الأسرة والفرد الذي يخضع لمراجعات دورية لتلك معدلات الاستهلاك للعمل علي الوصول إلى أكثر قدر من العدالة في توزيع مقدار الدعم علي المواطن السعودي وأشترط البرنامج لمن يستحق الدعم والمستهدفين بالتسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي هم: (الأسر السعودية، والسعودي الغير متزوج، والأفراد المستقلين كسكن خاص كفرد مستقل، الأفراد الذين يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، الأفراد الذين يحملون بطاقات خاصة بالنقل، الأفراد أبناء الأم السعودية والتي تزوجت من غير سعودي، الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة للأطفال والمتزوجة من مواطن سعودي.

فتح التسجيل مرة آخري في حساب المواطن حقيقة ذلك الخبر

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار إعادة فتح التسجيل مرة ثانية في برنامج حساب المواطن للمواطنين الراغبين في الحصول علي الدعم المالي الحكومي وفي رد رسمي من برنامج حساب المواطن عن خدمة المستفيدين في حسابه علي تويتر أكد أنه تم إيقاف استقبال أي تسجيل جديد للمواطنين المتقدمين للحصول علي الدعم وأكد البرنامج أنه لا يوجد وقت معين يتم فيه إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن ولكن سوف يتم مراجعة الضوابط بشكل مستمر.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن 1442

وللانطباق شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بعملية التسجيل سعودي الجنسية ويتم استثناء إبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية والأشخاص الحاملين لبطاقات التنقل وشرط رئيسي أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم بالمملكة حيث انه لا يجب أن يقيم خارجها لمدة اكثر من 90 يوما وذلك خلال عام كامل ويشترط أيضاً أن لا يتواجد الشخص المستفيد في السجون أو أحد دور الإيواء الحكومية ويجب أن تتوافق البيانات المعلنة مع تلك التي تصدر من الجهات ذات العلاقة وتحدد معايير الاستحقاق علي أساس أجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وأيضاً أعمار التابعين إذا تجاوزت أو كانت اقل من ثمانية عشر عاماً.