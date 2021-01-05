يمنكم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بعد تحديد الأهلية للدفعة الحالية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بعد تحديد الأهلية، وايداع الدفعة الحالية، فعندما تريد الدول المراعية لحقوق شعوبها أن تشرع في عمل إصلاحات متنوعة، فان هذا وبلا شك سيؤثر سلبا لفترة على الحالة الاقتصادية لبعض فئات الشعب، وهذا يأتي معاكسا لتطلعات الحكومة وما تصبو اليه جاهدة، ومن هنا جاءت فكرة حساب المواطن وإتاحة الاستبيان عن بطريقة سهلة، تلك الخدمة التي تضمن عدم تؤثر هذه الفئات، ولذلك فان البرنامج يدعم الفئات المتوسطة الى الأقل منها، ولا يدعم أصحاب الدخل العالي، ويتم تحديثه بشكل مستمر حتى يكون أكثر ملائمة للحالة الاقتصادية وضمان الاستفادة منه بشكل أكبر، فهو مخصص ليكون بديلا للمنهج الذي كانت تبعه المملكة في دعم مواطنيها سابقا، والذي اكتشفت الحكومة انه يخدم الفئات الأكثر دخلا أكثر من غيرها، ولذلك عكفت على انشاء نظام أكثر عدلا يحقق الغرض من الدعم بشكل أساسي، وهو مصم بشكل ديناميكي بحيث يوفر دعما مناسبا لاستهلاك الأسر والأفراد، لذلك نطلب منك في التعليقات أن تحكي لنا قصتك مع برنامج حساب المواطن; هل هو فعليا استطاع التغلب على نظام الدعم القديم؟ هل يحقق لك الاستفادة الكاملة من الدعم؟ هل يصل اليك ما تستحق؟ بأي نسبة أنت راضٍ عن البرنامج؟

المستحقين للدعم في حساب المواطن

منذ 2017 عند بداية التأملات الاقتصادية في السعودية وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت المملكة في البحث عن طريقة لتحديد المستحقين للدعم، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والماء، لتعويض مجموعة محددة من الفئات بمبالغ مالية بعد هذه الإصلاحات، ومن الممكن أن تصل هذه التعويضات الى كامل المبلغ الذي زاد نتيجتها، وانتشرت الفترة الأخيرة بعض الأسئلة عن استحقاق الدعم لحساب المواطن، مثل من أكثر الفئات الحاصلة على الدعم، وهل يمكن تلقى دعم حساب المواطن لغير السعوديين؟، وهؤلاء هم المستحقين الحقيقين للدعم في البرنامج.

أصحاب الجنسية السعودية. أقارب الدرجة الأولى من غير السعوديين، كأبناء السعودية المتزوجة من غير السعودي، أو غير السعودية المتزوجة من سعودي، أو غير السعودي المتزوج من سعودية. الذين يحملون بطاقة التنقل داخل المملكة.

رواتب مستحقي حساب المواطن

جاء برنامج حساب المواطن للقضاء على عدم أحقية البعض في الحصول على دعم الدولة، لذا كان حريا إعادة رسم خريطة الدعم بالكامل، فقامت الحكومة بتقسيم الفئات المستحقة لدعم المواطن الى 5 فئات تبعا لشرائح الراتب، هذه الفئات تم تقسيمها على حسب الرواتب التي يتقاضوها، وعليه يتم تحديد قيمة الدعم التي يستحقونها شهريا، حيث تم تقسيم الفئات تبعا للتالي:

الفئة الأولى برواتب أقل من 8,700 ريال سعودي. الفئة الثانية وهي التي يتقاضى أصحابها أعلى من الفئة الأولى الى 11,999 ريال سعودي. الفئة الثالثة أعلى راتب 15,299 ريال سعودي. الفئة الرابعة من فئات حساب المواطن ممن يتقاضون راتبا يصل إلى 20,159 ريال سعودي، وهو أقصى دخل مستفيد من الدعم. الفئة الخامسة وهم الذين يتقاضون رواتب أعلى من الفئة الرابعة وهذه الفئة من المستثنين من دعم حساب المواطن.

مبلغ الدعم المستحق للفئات المختلفة في حساب المواطن

حددت اللجنة القائمة على حساب المواطن عد معايير وضوابط لاحتساب مقدار الدعم في حساب المواطن للأسر، كعدد التابعين ومجموع الثروة وذويه، والدخل الشهري، واستثنت من الراتب كل المساعدات التي يحصل عليها المتقدم من مؤسسات الدولة أو الجمعيات الأهلية، والصدقات وباقي المساعدات الأخرى، ومن اهم الضوابط المذكورة هي عدد الأسرة وسن أفرادها، ونعرض اليكم جدولا نسبي يوضح مقدار الدعم لكل راتب.

فئات دعم حساب المواطن الراتب النسبة المئوية للدعم مبلغ الدعم أصحاب الدخل المنخفض تشمل فئتين

من 0 الى 8699

ومن 8700 الى 11999 100% 1200 أصحاب الدخل المتوسط 12000 إلى 15299 75% 1000 أصحاب الدخل فوق المتوسط 15300 إلى 20159 50% 600 أصحاب الدخل المرتفع 20160 ريال لأعلى 0% ليسوا من مستحقي الدعم

شروط استيفاء التقديم على حساب المواطن الإلكتروني

اشترطت لجنة برنامج حساب المواطن برئاسة فخامة وزير الاقتصاد والتخطيط، على المتقدمين لحساب المواطن الإلكتروني ضرورة ادراجهم تحت مجموعة من الفئات التالية، للتقديم على حساب المواطن من البوابة الإلكترونية وهي:

اذا كانت افراد العائلة من الزوجين فقط، أو لديهم أبناء غير متزوجين أو غير متزوجات، ولكن يجب أن يكونوا في مسكن واحد.

الأب الأرمل أو الذي طلق زوجته ولديه أولاد غير متزوجين ويعولهم في مسكنة إقامة دائمة.

الأم المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء يعيشون معها في مسكن واحد.

الأخ الأكبر اذا كانت الأسرة تتكون من أكثر من فرد، بشرط الإقامة الدائمة في مسكن واحد، ولا يوجد لهم عائل شرعي.

الفرد المستقل وقد حددته اللجنة على انه أي شخص يبلغ ين ال 24 عاما، أو مقيم في مسكنه الخاص.

أن يكون سن المتقدم على الأقل 18 عاما ويتم استثناء أكبر الإخوة من هذا الشرط.

يقوم بإدراج جميع الأفراد الذي يعولهم بمثابة تابعين له في الطلب.

يظل الغير متزوج تابع للعائل، حتي يقوم بتقديم طلب اعتباره كمستقل من خلال البوابة الإلكترونية.

كيفية تقديم طلب الدعم من حساب المواطن

يبدأ المتقدم بعمل حسابا الكترونيا على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن للتسجيل فيه، ويقوم بمليء المعلومات والأسئلة المطروحة في النموذج، ولا تنسى أن كل المعلومات المدخلة هي إقرار منك بصحة البيانات، ولا يعد طلبك مكتملا الا أن قمت بإدخال كافة البيانات والموافقة على التعهدات بصحتها، ويمكنك معرفة اذا تم اكتمال تقديم الطلب عن طريق تلقي اشعارا في رسالة نصية على هاتفك الجوال، أو رسالة على بريدك الإلكتروني، أو وصول رسالة لصندوق البريد، وستجد اشعارا في حسابك الإلكتروني على المنصة، ويجب عليك تحديث بياناتك الجديدة في ظرف 15 يوما فقط من تاريخ حدوث هذا التغيير، سواء تغيير في حالتك الاجتماعية أو ظروفك المعيشية أو حتي حسابك البنكي.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وحددت اللجنة القائمة على إدارة شئون البرنامج، رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، وبمجرد الدخول اليه سيطلب منك تسجيل الدخول بحسابك ومن ثم وضع رقم الهوية السعودية الخاصة بك للتحقق، وأما عن تقديم طلب الاعتراض عن عدم وجود اسمك في الدفعة الجارية، يجب أولا الاستبيان عن الأهلية لحساب المواطن عن طريق تسجيل الدخول، وسيظهر أمامك نص تحديد أهليتك من عدمها للدفعة الحالية من دعم حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

غرد حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 38 المقرر لها في شهر يناير الحالي، أنه من المقرر اتاحة صرف الدفعة يوم الأحد المقبل والموافق 10 يناير، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٢ هجريا.

وجاء الرد على سؤال إحدى المتابعات لحساب المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقيت صدور الدفعة الثامنة والثلاثون فجاء الرد عليها، بأن الموعد المحدد يكون دائما اليوم العاشر من كل شهر، وان كان يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، فصرف الدفعات يكون قبله بيوم أو بعده بيوم مباشرة.