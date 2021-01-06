“كل بلية وراها هدية”…..بقلم/ ليلى العبسي

كل بلية وراها هدية وكلما عظمت البلية كبرت الهدية ,هذا مثل سمعته من جارتي العمياء, جارتي العمياء هي اخت من السودان لها قصة….. قصتها أنها كانت مبصرة وتعيش حياة عادية متزوجة وسعيدة في حياتها ولكن مع مرور الوقت بدأ بصرها يضعف ويضعف شيئا فشيئا حتى ذهب بصرها تماماً إلى الأبد فأصبحت عمياء ,بعدما أصبحت عمياء تخلى عنها زوجها وطلقها وهي تحبه حب كبيراً, انتقلت للعيش مع أهلها في السودان وعاشت وهي تردد “كل بلية وراها هدية” .فكرت في هذا المثل كثيراً, وجدت أن منذ بدء الخليقة والابتلاء سنة الله في الارض لم يسلم منها الأنبياء فابتلى الله سيدنا أيوب عليه السلام بمرض في جسده وفقد أولاده وفقد أمواله وظل يدعوا الله 18 عاما (ربي أني مسني الضر وانت أرحم الراحمين )فأهداه الله في قوله تعالى (ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب). أما سيدنا يونس عليه السلام ابتلاه الله بعدم إيمان قومه به وابتلاع الحوت له ودخوله في ظلمات ثلاث ودعائه (لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ) فأهداه الله في قوله تعالى (فنجيناه وكذلك ننجي المؤمنين ), قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعاون عليه إخوانه ورموه في الجب ثم شروه بثمن بخس ثم اتهم من امرأة العزيز وسجن في السجن بعدما شهد شاهد من أهلها ومع عظم البلاء عظم الجزاء فماذا أهداه الله ؟ أهداه الله أن كان عزيز مصر, ولا ننسى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عظيم هذه الأمة , وكثير من قصص الأنبياء فيها من البلايا وعظمت فيها الهدايا ,وقس على ذلك الأمثل فالأمثل عظم الثواب مع عظم البلاء , فالابتلاء يكشف لنا حقيقة الأشياء وحقيقة البشر ونواياهم, وتكشف لنا الأقنعة ومعادن الناس, منهم الذهب ومنهم النحاس ومنهم الفضة ومنهم من يصدأ مع مرور الزمن و منهم من يحمل صدأ منذ البداية ولكنه مغطى بقشرة سرعان ما تزول وتذهب, فشكراً للبلايا وإن كانت موجعة فهي تفرك البشر وتكشف معادنهم

أما بالنسبة لأهل البلايا فإنها تخرج أحسن ما فيهم ,فهي تنقيهم , ترفعهم وتعلو بهم, فشكراً للبلايا