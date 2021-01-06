اتحاد السلة يحدد إنطلاق أول دوري سعودي لكرة السلة للسيدات

دوت الخليج – فهد قحل

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة يوم 2021/02/5 موعد انطلاق اول دوري رسمي للسيدات في المملكة

مشاركة (38) فريق يمثلون أندية مناطق

( الرياض- مكة المكرمة – المدينة المنورة- الشرقية- مجموعة عسير وتبوك وتضم الباحةوخميس مشيط وجازان وتبوك)

تأتي خطوة إقامة الدوري السعودي لكرة السلة للسيدات في وقت مهم جداً على الصعيد الرياضي بالنسبة إلى المملكة، وقفزة كبيرة نحو الأمام، في إطار الاهتمام بالمواهب والعمل على دخول المنافسات الخارجية بأفضل صورة ممكنة.

وتعيش السعودية نهضة كبيرة في القطاع الرياضي، بدأ منذ أكثر من 3 سنوات من خلال استضافة الأحداث الرياضية العالمية، سواء في كرة السلة او الألعاب الأخرى. وتسير المملكة بخطى ثابتة نحو إنجاز روزنامتها خلال الأسابيع المقبلة، والتي تتضمن راليات وبطولات دولية في الغولف وغيرها من الأحداث المرتقبة عالمياً.