نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية متابعة سعر الذهب اليومي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديدين عن أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية نظرًا لأن الذهب متضاعف القيمة ومن الأسهل الاستثمار فيه بدون أي مخاطرة، حيث أن شراء سبائك الذهب يحافظ على الأموال وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية هو أنسب الوسائل الاستثمارية في الوقت الحالي فالذهب من الاستثمارات طويلة الأجل التي تُحافظ على قيمتها وإذا كنت تنوي الاستثمار في الذهب من الأفضل شراء سبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, January 05, 2021 11:36 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|235.18 ريال
|$62.69
|سعر الذهب عيار 22
|215.58 ريال
|$57.46
|اسعار الذهب عيار 21
|205.78 ريال
|$54.85
|اسعار الذهب عيار 18
|176.38 ريال
|$47.02
|سعر الذهب عيار 14
|137.19 ريال
|$36.57
|سعر الذهب عيار 12
|117.59 ريال
|$31.34
|اسعار أوقية الذهب
|7,314 ريال
|$1,950
|اسعار جنيه الذهب
|1,646 ريال
|$438.83
|اسعار كيلو الذهب
|235,176 ريال
|$62,688
أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية
حدثت طفرة في الشهور القليلة الماضية في سعر سبيكة الذهب في السعودية بعد زيادة معدلات الطلب على الذهب في المملكة، والسبب هو زيادة القيمة الاستثمارية للذهب في عام 2020 وبداية عام 2021.
فقد حقق الذهب مكاسب عالية للأونصة الواحدة مما يفوق 200 دولارًا، وقد زادت نسبة الإقبال على شراء سبائك الذهب 50 جرام في السعودية لذلك إليك أسعار سبائك الذهب في السعودية :
|حجم السبيكة
|السعر
| سبيكة الذهب كيلو الإماراتية
سبيكة الذهب 1 كيلو السويسرية
سبيكة الذهب 1 كيلو السويسرية المُغلفة
|
241825 ريال
243436 ريال
244049 ريال
|سبيكة الذهب 100 جرام
|24000 ريال.
|سبيكة الذهب 50 جرام
|12000 ريال
|سبيكة الذهب 10 جرام
سبيكة الذهب 5 جرام
|
2410 ريال
1205 ريال
أهمية الاستثمار في الذهب
الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها بسهولة حتى لو كنت لا تمتلك الخبرة الكافية في إدارة استثماراتك المالية، فهو يحمي المال من عوامل التضخم وارتفاع الأسعار ويعتبر ومن الوسائل الاستثمارية الأكثر استقرارًا على عكس الأسهم والسندات وغيرها، وحتى إذا حدث هبوط في فترات الركود بالعام سيواصل سعره في الزيادة على المدى البعيد، يمكن الاستثمار في الذهب من خلال عدة طرق :
- الاستثمار في شراء السبائك الذهبية وهو أفضل الخيارات لأنك لا تفقد مصنعيتها.
- الاستثمار من خلال شراء المجوهرات الذهبية لأنك من الممكن أن تخسر قيمة المصنعية
- الاستثمار في أسهم الذهب أو صناديق الذهب مثل تلك التي يقدمها بنك الاستثمار السعودي.
- أو الاستثمار من خلال شهادات إيداع الذهب وهي تلك التي تُصدر عن جهات معينة في الأغلب البنوك
- شراء الذهب الورقي من البنوك المركزية
في كل الأحوال لن يفقد الذهب قيمته بل على العكس إذا حدث هبوط سيواصل الارتفاع مستقبلًا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية متابعة سعر الذهب اليومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.