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عمر شويل - جدة تمويل شخصي لا يحتاج لتحويل الراتب بنك الجزيرة وطريقة الحصول عليه، حيث يعتبر بنك الجزيرة من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الجزيرة من البنوك المميزة وذلك لأنه يعمل دائما علي التطور وتقديم العديد من الخدمات للعملاء كما يحافظ علي مواكبة العصر، ويقوم بإدخال التطور التكنولوجي المنتشر في العالم أجمه، في جميع المعاملات البنكية مع العملاء، وذلك حرصا منه علي تقديم الخدمات بشكل أسهل وتوفير الوقت والجهد لعملائه، ولذلك سنتحدث اليوم عن بنك الجزيرة والتمويل الشخصي الذي يقدمه بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، وأهم الشروط للحصول عليه.

تمويل شخصي لا يحتاج لتحويل الراتب بنك الجزيرة

يعتبر بنك الجزيرة من أهم بنوك المملكة، ومن أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها هي الحصول علي تمويل شخصي بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، والجدير بالذكر أن بنك الجزيرة يعتبر بنك إسلامي، حيث أن جميع العمليات التي تتم بداخله، تكون تابعة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك عند الطلب بالحصول على التمويل الشخصي لا يحتاج هذا لتحويل الراتب من أجل تسديد القسط، وضرورة توفير وثيقة من جهة العمل ليست ضمن شروط الحصول على التمويل، ولكن يشترط أن يتم توفير شهادة تضمن أن الراتب الشخصي لا يقل عن ١٥٠٠ ريال سعودي.

وعند الموافقة على الشروط التي يضعها البنك يجب دفع ١٪ من مجمل مبلغ التمويل، وأيضا عند توفر جميع الشروط يجب دفع مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، و المستندات الضرورية التي يجب أن يتم توافرها للحصول على التمويل الشخصي هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية وينبغي أن تكون سارية المفعول.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي بنك الجزيرة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي القيام بها في حالة طلب الحصول على التمويل الشخصي بنك الجزيرة وأهم هذه الخطوات :

ينبغي أولا الدخول على موقع البنك الأساسي وذلك عن طريق الرابط التالي

https://www.baj.com.sa/ar-sa/Personal-Banking/Finance/Personal-Finance-Application

ثم عليك تسجيل البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، والمدينة التي تقوم بها في المملكة، والقيام باختيار الوظيفة، والحد الأدنى للدخل الشخصي الشهري.

وينبغي تسجيل الإجابة على أي استفسارات أخري.

ويجب الضغط علي خيار أنا لست روبوت.

وتستطيع التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم الهاتف التابع للبنك “8002449999”.

شروط الحصول علي التمويل الشخص بنك الجزيرة

هناك بعض الشروط السهلة التي قام بنك الجزيرة بوضعها ليتم الحصول علي القرض، وهذه الشرو هي :