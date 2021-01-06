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عمر شويل - جدة تساهم المديرية العامة للجوازات، في تسهيل أداء المواطن لكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن عبر إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد على توفير ومجهود المواطنين، ومنها على سبيل المثال: إتاحة استخدام خدمة “مقيم ” الإلكترونية للمواطنين من أصحاب المنشآت، لإصدار “ تقرير مقيم ” عن العمالة الوافدة لديهم و تقديمه إلى الجهة التي تطلبه دون الحاجة للتوجه الى المديرية العامة للجوازات ومراجعتها في إصدار التقرير أو الحاجة الى توثيقه رسميا قبل تقديمه للجهة الطالبة للتقرير، كما تعمل أيضا المديرية العامة للجوازات على التواصل بشكل دائم مع المواطنين و الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها المواطن، عبر الحساب الرسمي للمديرية على موقع التغريدات “تويتر”، ومنها كان السؤال الذي طرحه أحد المواطنين حول ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه مع هوية المقيم بعد مغادرته المملكة، و هو ما نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

ما الإجراء الذي يتم مع هوية المقيم بعد مغادرته المملكة ؟ الجوازات السعودية تجيب

وقد كشفت المديرية العامة للجوازات مؤخرا أن هوية المقيم يمكن طلبها الكترونيا ، و استلامها بعد ذلك من خلال البريد و ذلك لاختصار المسافات و الخطوات التي يتم القيام بها لإصدار الهوية، ففي حالة تم نقل خدمات المقيم أو تعديل في مهنته يتم إصدار الهوية أو تجديدها ثم طلبها من خلال خدمة توصيل الوثائق .

و عن الإجراء المتبع مع هوية المقيم بعد مغادرته، فقد ورد استفسار من أحد المواطنين ذكر فيه أن العاملة المنزلية لديه قد غادرت البلاد بشكل نهائي، وأن الإقامة الخاصة بها سارية و ما زالت بحوزته، ولا يعرف التصرف الصحيح بشأنها، و هو ما ردت عليه الجوازات مؤكدة بأن هوية المقيم تعتبر من مسؤوليات صاحب العمل.

وتابع الحساب الرسمي لمديرية الجوازات ، بأن بسبب مسؤولية صاحب العمل عن هوية مقيم بعد مغادرته، فيجب عليه أن يقوم صاحب العمل بتسليمها الى إدارة الجوازات على الفور أو أن يقوم بإتلافها، سواء كانت الهوية سارية أو منتهية.

هل يمكن تجديد هوية مقيم أثناء تواجده خارج المملكة ؟

وقد أجابت الجوازات السعودية عن هذا السؤال، بأنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة التي توجد خارج المملكة، ويمكن أيضا تمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم إلكترونياً، بعد أن يقوم صاحب العمل بسداد الرسوم من خلال خدمة سداد المتاحة عبر منصة أبشر .

يجدر الإشارة إلى أن الجوازات السعودية، قد كشفت لكلا من المواطن و المقيم بأنه للاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها الجوازات فإنه يجب أن تكون البصمات الخاصة بهم ضمن النظام الآلي للجوازات.