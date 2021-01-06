نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن 38 حساب المستفيدين يرد على استفسار أحد المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم حساب المستفيدين بالرد على استفسارات المواطنين بشكل منتظم وسأل أحدهم عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 الخاصة بشهر يناير، حيث سأل عن ما ان كان سيتم تقديم مواعيد صرف دفعة يناير 2021، حتى تكون نهاية الأسبوع وجاء الرد، بعدم تقديم أو تأخير الدفعات الخاصة بالمواطنين، إلا في حالة مصادفة يوم العاشر من الشهر الميلادي أي عطلة رسمية، في هذه الحالة يمكن تأخيرها يوم أو تقديمها يوم حسب نوعية العطلة، ويمكن الاستعلام عن أهليتك للدفعة 38 عن طريق استخدام حساب المواطن برقم الهوية.

رابط حساب المواطن دفعة 38

ويمكنك معرفة أهليتك للدفعة الحالية حيث يتم تحديثها أولا بأول، باستخدام رابط حساب المواطن، وهو الخاص بدراسة الأهلية واذا تم وقف استفادتك لهذه الدفعة، يمكنك الاعتراض عليها حيث من المقرر ان يتم فتح باب الإعراض يوم 15 من الشهر نفسه، أي بعد 5 أيام من موعد صرف المستحقين.

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ إيداع الدعم الخاص بشهر ديسمبر يوم الأربعاء الموافق التاسع من الشهر نفسه إلى يوم الخميس، حيث استطاع 78% من المواطنين الحصول على دعم هذه الدفعة، حيث بلغ المتوسط 1046 ريالا، ووصل عائلي الأسر حوالي 2 مليون، ووصل عدد التابعين الى 8.3 مليون، وعدد المستقلين ما يزيد عن 192 ألف مستقل مستفيد، منهم 41% للإناث و59 للذكور.

وحدد حساب المواطن 90 يوما يجب فيهم تحديث بيانتك والا سيتم إيقاف البرنامج فورا، ولن يمكنك تسجيل دخول مرة أخرى، ولم يوضح الدعم الخاص بحساب المستفيدين أو المواطن، كيفية حل هذه المشكلة والرجوع مرة أخرى للحساب عن طريق تحديث الحساب.