نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مطالبة تكافل الراجحي و مستندات تتبع حالة المطالبة للمركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مطالبة تكافل الراجحي كان ومازال البنك يقدم الخدمات العديدة سواء عبر الموقع الرسمي للبنك أو عن طريق أحد فروعة المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها هذه الخدمة ويمكنك التسجيل بها عن طريق تسجيل مطالبات تكافل الراجحي أيضاً المتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك أو أنه يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك القريب من مدينتك أو سكنك ويتم بعد ذلك تقديم مطالبة تكافل الراجحي لتمكنك من الاستفادة من هذه الخدمة ويكون متاح علي الموقع الرسمي للبنك نموذج تقديم مطالبة تكافل الراجحي وكل ما عليك هو تسجيل بعض البيانات المطلوبة والمتعلقة بك ومن خلال تكافل الراجحي الذي يقدمه البنك للعملاء يتعهد البنك بتقديم التأمين وتوصيل كافة الحلول اليسيرة التي تسهل الإجراءات علي العملاء ويمكن للعملاء بأن يحصلوا علي مطالبة تكافل الراجحي بعد تسجيل العميل للخدمة والتمتع بعد ذلك بمزاياها ومن ضمن هذه المزايا في التكافل هو أنك تستطيع أن تتبع حالة المطالبة للمركبات .

تقديم مطالبة تكافل الراجحي والبيانات التي يجب علي العميل تسجيلها للحصول علي الخدمة :-

عند الدخول علي الموقع الرسمي للبنك يكون هناك نموذج خاص بملء البيانات الخاصة بالعميل . في الخانة الأولي من النموذج يتم كتابة الاسم بالكامل لصاحب المعاملة والذي يريد الاستفادة من الخدمة . في الخانة الثانية يتم تسجيل رقم الوثيقة للشخص وليس أحد بديل عنه . في الخانة الثالثة يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالشخص ذاته ويكون سعودي الجنسية . يتم في الخانة الرابعة تسجيل تاريخ الميلاد للشخص كما هو مدون علي الهوية الخاصة به . في الخانة الخامسة يتم تسجيل رقم الهاتف والمسجل باسم الشخص نفسه . يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالشخص ويكون بريد نشط يتم أستخدامه . يتم التسجيل في الخانة السابعة رقم القرض الممنوح للشخص ورقم الإيجار . يتم التسجيل في الخانة الثامنة نوع التغطية الذي يريده العميل بأن يمنحه البنك إياه . الخانة التاسعة والأخيرة يتم تسجيل العنوان بشكل تفصيلي والذي يقيم به العميل .

مطالبة تكافل الراجحي وكيفية تقديم المطالبة لها من خلال البنك :-

الخطوة الأولي وهي عند أكتمال مباشرة الحادث فور وقوعه يقوم العميل بإرسال التقرير إلكترونياً لشركة التأمين .

الخطوة الثانية يتم أستلام المستندات من خلال المحقق في الحادث وهي الأشعار الخاص بشركة التأمين محتوياً علي رقم الحالة .

علي العميل أن يزور أحد المراكز الخاصة بالتقدير لمعاينة المركبة ويتم تقدير حجم الأضرار بها من الورش التي تم أعتمادها من المرور وبعدها يتم تسليم العميل المستندات التالية “الأشعار الخاص بتقييم الضرر للمركبة ، مركز من مراكز التقدير ، ثلاثة تقارير عمل يدوي اصلي ، التسعير لقطع الغيار الأصلية” .

في حالة أنه يتم تحويل العميل من أي ورشة معتمدة قامت بتقييم المركبة السوقية يمكن للعميل بأن يتوجه لشيخ المعارض .

بعد ذلك يتم الذهاب إلي تكافل الراجحي ويتم تسجيل المطالبة وإذا كان العميل يريد المزيد من التفاصيل يمكنه أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك .

تقديم مطالبات تكافل الراجحي وما هي المستندات التي يتم المطالبة بها من البنك للتكافل :-

المستند الأول المطلوب من البنك تقديمه له هو الأصل الخاص بالتقرير عن الحادث . صورة عن الرخصة الخاصة بسير المركبة وأيضاً صورة عن هوية المالك الأصلي للمركبة . رقم الحساب البنكي الخاص بالعميل “أيبان” للمالك الأصلي للمركبة . صورة عن الأضرار التي وقعت للمركبة وما هي الأسباب التي أدت لذلك . يتم تقديم ثلاثة أصول من تقديرات من الورش المعتمدة من المرور والأصل الخاص بالتقدير لقطع الغيار الأصلية والتقدير الخاص بالشيخ المعارض . يتم أيضاً تقديم ثلاثة من تقارير التقديرات للأضرار التي حدثت للممتلكات والفواتير الخاصة بالبضاعة التي أصابتها الضرر ويتم تقديم ما يثبت الملكية لهذه الممتلكات . يتم تقديم الأصل الخاص بالتفويض والأصل الخاص بالصك المثبت به حصر الوراثة والذي صدر من المحكمة . يتم أيضاً تقديم الأصل الخاص بالصك والذي صدر به حكم من المحكمة . يتم تقديم الأصل الخاص بشهادة الوفاة وذلك في حالة أنه كانت هناك وفيات لا قدر الله . يتم تقديم الأصل الخاص بالتقرير الطبي ويكون صادر من مستشفي حكومي .

نموذج تقديم مطالبة تكافل الراجحي والمستندات الخاصة بالتأمين الشامل للمركبة :-

المستند الأول المطلوب التقرير الأصلي الذي صدر عن هيئة المرور .

صور الأضرار التي لحقت بالمركبة والتي تثبت حجم إضرارها .

يتم تقديم أصل ثلاثة ورش معتمدة والتقديرات الخاصة بالورش وبقطع الغيار .

يتم تقديم أصل التفويض للقيادة وذلك في حالة أن المركبة كانت مؤجرة .

يتم تقديم صورة عن الرخصة الخاصة بالسير “الاستمارة” .

يتم تعبئة النموذج الخاص بتقديم المطالبة للمركبة .

يتم تقديم صورة عن رخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة .

كل هذه المستندات يتم تقديمها في حالة إذا كانت نسبة المسئولية عن الحادث كانت مشتركة أو بنسبة 100 % علي طرف آخر وفي هذه الحالة يتم أحضار البيانات الخاصة بالطرف الآخر مع صورة خاصة بالتأمين خاصته وذلك في حالة وجود تأمين .

كيفية تتبع حالة المطالبة للمركبات وما هي الخطوات المتبعة في هذا الشأن :-

تكافل الراجحي يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالبنك في الجزء المخصص للتكافل . يتم أختيار من الصفحة الرسمية الخانة المسجل عليها التبويب للخدمات الإلكترونية . يتم الاختيار من خلال الخطوة السابقة الخدمة الخاصة تتبع حالة المطالبة للمركبات . يتم إدخال الرقم المرجعي الخاص بالعميل وتسجيل رقم الهوية الخاص به ورقم هاتفه الخاص . من بعد هذه الخطوات يتم الضغط علي التحقق من المطالبة . بعد ذلك يتم ظهور كافة المعلومات المتاحة علي الشاشة الرئيسية .

تقديم مطالبة تكافل الراجحي يتم تقديمها من البنك كخدمة من الخدمات المميزة للعملاء التابعين للبنك أو حتي كانوا عملاء جدد يريدون أن يكونوا من ضمن العملاء للبنك ويتم تقديم الحلول التأمينية التي تتوافق مع الإجراءات التي يطبقها البنك وفقاً للشروط واللوائح وسياسة البنك المعلن عنها سابقاً ويتم توفير منتجات مبتكرة من البنك خاصة بهذا المجال .