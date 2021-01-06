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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي 1442 يبحث عنه ذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي التابع للبنك التنمية الاجتماعية، حيث أن البنك يساهم في توفير العديد من المساعدات لذوى الدخل المحدود والمحتاجين لمواجهة ظروف الحياه، كما أنة اصبح تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي من الخدمات التي تقدمها الدولة وهدفه الأساسي تحقيق حياة كريمة يستحقه الجميع، كما انه يتم توفير جميع الرعاية الطبية والعلاج الذي يحتاجون إليه ويعتبر ذوى الاحتياجات الخاصة من أهم الفئات التي يجب مراعاتها حيث لا يمكنهم العمل بشكل كامل والحصول على خدمات مثل باقي المجتمع، لذلك يقدم الضمان الاجتماعي كيفية التسجيل والشروط للحصول على الدعم المالي.



خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي 1442

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية لتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول كمستخدم جديد. أدخال بعض البيانات مثل : تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال. بعد ذلك يتم أدخال كلمة المرور والتأكيد عليها. إرسال رمز التحقق على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله. كتابة رقم التحقيق في الخانة المخصصة له لتأكيد الحساب. كتابة رقم التحقيق في الخانة المخصصة له لتأكيد الحساب.

شروط الضمان الاجتماعي للمعاقين

أن يكون سعودي الجنسية. شخص ذو إعاقة معينة ولا توجد مستندات تثبت أنه سعودي الجنسية يتم تقديم بطاقة النقل. يجب ألا يكون لدى الشخص سجلات أعمال أو ممتلكات خاصة به. يجب الايقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. يجب أن يكون لدى هذا الشخص مستندات تثبت أنه يعاني من إعاقة أو أي مرض يتسبب في عجزه عن العمل مثل الفصام أو الصرع. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة. أن يقوم المتقدم بالكشف الطبي عند تقديم الأوراق للضمان.

والجدير بالذكر عندما يتم تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي يتم الاعتناء بهم من قبل المؤسسات المتخصصة أثناء تعليمهم ويتم إجراء بعض الاختبارات الذهنية لمعرفة الجامعات أو المعاهد المناسبة لهم، كما أن الضمان الاجتماعي يغطي جميع النفقات المتعلقة بالتعليم الجامعي ويتم تدريب العاملين في هذه المدارس على كيفية التعامل معهم.

كما أن الضمان الاجتماعي يعد من اهم ما يشغل كل أبناء المملكة من المطلقات أو العزباء أو الزوجة أو المتقدمين على القروض والتسجيل بالضمان الاجتماعي لاستفاد من خدماته المتاحة العديدة التي تخدم جميع فئات المملكة، كما أيضا يجب معرفة خطوات تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بياناته لمواكبه كل جديد من الضمان الاجتماعي.