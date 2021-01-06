نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين يقوم العامل بالتقدم بطلب لتعدل أو تغير المهنة في الإقامة ويشترط موافقة وزارة العمل على ذلك التغير، كما أن يتم التغير عن المهنة الموجودة في جواز السفر أو التأشيرة التي دخل بها المملكة وبذلك يحق للعامل تغير أو تعديل المهنة الموجودة في الإقامة وفقا للشروط وخطوات معينة أقرتها وزارة العمل السعودي التي تعمل على حماية حقوق العامل الوافد وتحسين القوانين وشروط العمل لرفع مستوى الاقتصاد بالمملكة.

خطوات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الالكتروانية للمنشآت. الضغط على تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على المنشأة التي يريد تغير المهنة بها. ظهور صفحة بها خدمة تغير المهنة. ادخل البيانات المطلوبة من رقم الإقامة واختيار المهنة من خلال النقر على خانة المهنة الجديدة. قم باختيار المهنة التي ترغب بها ثم انقر إضافة. الضغط على بحث. ظهور النموذج الذي تم تقديمه من أجل تغير المهنة والذي يحتوي على اسم العامل والجنسية والمهنة الحالية والمهنة الجديدة. تعهد صاحب العمل بحصوله على موافقة العامل. التأكد من البيانات والضغط على إرسال. سيظهر لك نموذج أشعار تغير مهنة وافد قم بالضغط على طباعة. الدخول على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وكتابة رقم الطلب يجب تسديد رسوم تغير المهنة 1000 ريال سعودي بعد الموافقة على الطلب. يتم دفع الرسوم بإدارة الجوازات المختصة، و تغير المهنة في الإقامة. يتم الحصول على رخصة العمل بالمهنة الجديدة وفي هذه الحالة تكون رخصة العمل القديمة ملغية.

شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين

سداد أي مخالفة مرورية على المقيم. موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تغير المهنة. لا يتم تطبيق خدمة تغير مهنة المقيم الوافد على العمالة المنزلية. التأكد من أن صلاحية إقامة العامل سارية الصلاحية. يجب وجود المهنة الجديدة ضمن المهن الموجودة بمكتب العمل. يجب أن تكون المؤسسة التي يرغب العامل في الانتقال إليها تحتاج عمال. يجب أن يقضى العامل الذي يرغب في تغير المهنة له في خدمة العمل فترة ثلاثة أشهر. أن يكون الكيان واقعاً في النطاق البلاتيني أو الأخضر. لا بد من اشتراك مؤسسة العامل في العنوان الوطني في البريد السعودي.

الأوراق المطلوبة لتعديل المهنة في الإقامة للوافدين

استمارة من الجوازات مُسجل بها بيانات العامل ويشترط أن تكون خانة المهنة فارغة. صورة من المؤهل العلمي الذي حصل عليه العامل. صورة من الإقامة وجواز السفر.

كيفية تجديد الإقامة

الدخول إلى الموقع الرسمي بمنصة أبشر. يتم الضغط على كلمة أبشر للأفراد والتي تكون موجودة بين خيارين الأفراد والأعمال. كتابة كافة البيانات الخاصة بالدخول والتي يكون المستخدم قد قام بالتسجيل بها على المنصة في السابق. يتم كتابة الاسم ورقم المرور وإن كان ليس لديه حساب سابق فيجب بتسجيل جديد. يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على القائمة الخاصة بالجوازات وبعدها يتم الضغط على تجديد إقامة. يتم كتابة رقم الحساب البنكي والذي يتم من خلاله تسديد الرسوم.

بعد الانتهاء من كتابة كافة الخانات الموجودة يتم الضغط على كلمة تأكيد. ظهور نافذة تؤكد على أنه تم تجديد الإقامة ويجب على المستخدم التوجه إلى فرع الجوازات من أجل استلام الإقامة.

والجدير بالذكر قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الرسوم الخاصة بتغيير المهنة وهي 1000 ريال سعودي، ويتم سدادها بعد الحصول على موافقة من مكتب العمل بتغيير المهنة، حيث تُسدد عن طريق أي بنك سعودي يوفر خدمة دفع الفواتير أو عن طريق سداد، ويقوم صاحب العمل بتحمل قيمة رسوم تغيير المهنة في حال رغبته في انتقال العامل من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى.

والجدير بالذكر أن تغير المهنة في الإقامة سهل الكثير على العامل الوافد التخلي عن تعسف الكفيل عند عدم الحصول على جميع مستحقاته أوعدم تناسب المهنة مع المؤهل العلمي ويمكن أيضا الاستفسار إلكترونية من خلال الصفحة الرسمية للموقع ومعرفة كل المعلومات عن تغير المهنة، كما يوجد الكثير الذي يتعلق بالإقامة مثل تجديد أقامة وافد واهم الشروط وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالإقامة والوافدين.