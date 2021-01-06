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عمر شويل - جدة العنوان الوطني تحقق وخطوات التسجيل للأفراد، يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة خطوات تعديل العنوان الوطني تحقق عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من شراء منزل جديد أو الانتقال إلى محل سكن آخر، وبالتالي ينبغي على أن يقوم بتعديل العنوان الوطني تحقق من خلال الموقع الرسمي عبر الإنترنت.

يعتبر العنوان الوطني في خدمة مقدمة من قبل مؤسسة البريد السعودي حتى تتمكن من تحديد الموقع ومكان السكن للأشخاص المتواجدين داخل البلاد، بالإضافة إلى أنها تقوم بالعمل على تحديد أماكن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ويتم استخدامها في العديد من الخدمات الهامة، لهذا يعتبر تحديث العنوان الوطني من أهم الأمور التي لا ينبغي على الجميع تجاهلها.

العنوان الوطني تحقق

يمكن للمقيم أو المواطن داخل المملكة السعودية التحقق من العنوان الوطني من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:

يتم تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني السعودي عبر الإنترنت وكتابة العنوان المطلوب في خانة البحث ثم تضيف رمز التحقق وسوف تظهر إليك صفحة جديدة تتضمن جميع المعلومات والعنوان، ويمكنك أن تقوم بتعديله أو يمكنك التواصل مع خدمة العملاء بالإضافة إلى إمكانية الذهاب إلى أحد فروع البريد داخل المملكة السعودية.

خطوات التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

يمكنكم التسجيل في العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي داخل المملكة السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالاتي: