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عمر شويل - جدة إلغاء السجل التجاري ورسوم الخدمة المطلوبة، إلغاء السجل التجاري يهتم بالبحث عنها الكثير من الأشخاص حيث تقوم الحكومة في المملكة السعودية بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي تساعد على توفير الوقت والجهد، حيث تقوم في الفترة الأخيرة المملكة السعودية إلى تبديل جميع المعاملات الوطنية إلى معاملات الإلكترونية، وقامت بتسهيل امكانية اصدار سجل تجاري عبر الأنترنت بكل سهولة، ويمكن أيضا الغاء سجل تجاري عبر الانترنت وكذلك للأشخاص الذين يريدون شطب السجل التجاري، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات الغاء سجل تجاري والرسوم المطلوبة.

إلغاء السجل التجاري

يمكنك أن تقوم بإلغاء السجل التجاري بخطوات سهلة وبسيطة من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم تقوم بتحديد شطب السجل التجاري ثم كتابة البيانات المطلوبة في النموذج الموجود أمامك وتحدد نوع السجل التجاري سواء كان تبع لمؤسسه خاصة أو مؤسسة عامة، ثم تضيف البيانات المطلوبه منك وهي اسم صاحب المنشأة

واضافة بطاقة الهوية وتاريخ الميلاد واضافة رقم السجل المدني، وموعد اصدار وتحديد نوعه واضافة رمز المدينة وعنوان الصندوق ثم يتم ارسال رسالة الى الفاكس ورقم الهاتف من رقم السجل الذي تريد شطبه وكتابة الموعد الذي قمت بتقديم الطلب وتقوم بتحديد السبب الذي يجعلك أن تقوم بشطب السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري.

رسوم الغاء السجل التجاري

أكدت وزارة الصناعة والتجاره داخل المملكة السعودية أنه لا يتم دفع أي رسوم لشطب السجل التجاري وهى خدمة مجانية.

خطوات شطب سجل التجاري

يتم تسجيل الدخول الى صفحة وزارة التجارة تسجيل الدخول على الحساب الرسمي واضافة كلمة المرور واسم المستخدم وكتابته بشكل صحيح ثم الضغط على سجلاتي التجارية، وتحديد نوع السجل التجاري المناقشات وثم الضغط على كلمة شطب وبعد ذلك سوف يتم قبول طلبك ثم اضغط على كلمه طباعة.