نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتضان محافظة العلا السعودية لقمة لم الشمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة توافد الكثير من الرؤساء والقادة إلي محافظة العلا لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي والتي لقبت بقمة لم الشمل وتعد هذه القمة هي القمة رقم ٤١ للمجلس ومن أبرز الحضور لهذه القمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وأمير قطر الأمير تميم وكان من أبرز مستقبليهم فور وصولهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

محافظة العلا السعودية

هي واحدة من مدن المملكة العربية السعودية وتقع في الشمال الغربي من المملكة وهي خاضعة إداريا لإمارة المدينة المنورة وتعتبر واحدة من أهم الأماكن السياحية بالمملكة وتتميز العلا من قديم الزمن بتوفر عنصرين يجعلها منطقة جاذبة للسكان ألا وهما الماء العذب والأرض الخصبة القابلة للزراعة وتحتوي مدينة العلا علي قاعة مرايا متعددة الأغراض وتعتبر هذه القاعة أكبر قاعة مغطاة بالمرايا وقد دخلت هذه القاعة موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتحتوي مدينة العلا علي صخرة تسمي صخرة الفيل وأقيم أمامها العديد من المنتزهات للمتعة والجذب السياحي وتحتوي المدينة على كتابات ونقوش صخرية تشير إلي العديد من الفترات الزمنية التي مرت بها المدينة

دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

دعا الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت كلا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد إلي فتح صفحة جديدة بين البلدين وتجاوز الخلافات والصراعات والوصول والتطلع إلي الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية

استجاب كل من أمير دولة قطر الأمير تميم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلي دعوة الشيخ نواف الأحمد وتم فتح الأجواء والحدود مع دولة قطر مما ساعد في نشر حالة من الفرح داخل كلا البلدين حيث كانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن قطع جميع العلاقات مع دولة قطر