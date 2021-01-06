رابط التسجيل في نظام فارس ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام فارس الجديد ١٤٤٢ أكثر عمليات البحث المتصاعدة في المملكة العربية السعودية من الموظفين في وزارة التعليم. ويقدم نظام فارس الخدمات الإلكترونية للعاملين في وزارة التعليم السعودية سواء كان المعلمين أو الموظفين من الإداريين. نظام فارس هو نظام إلكتروني تم تجديد الرابط الجديد في نظام فارس بعد تعطل الرابط القديم عن العمل.

رابط التسجيل في نظام فارس الجديد ١٤٤٢

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام فارس الالكتروني للتسهيل على الموظفين في قطاع التعليم الحصول على الخدمات الإلكترونية. وبعد ساعات قليلة من شكوى الموظفين عن تعطل نظام فارس سارعت الوزارة بإطلاق رابط جديد لنظام فارس. ويمكن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية بتطبيق الخطوات التالية:

خطوات تسجيل الدخول إلى نظام فارس 1442

تسجيل الدخول على نظام فارس الجديد 1442 بإمكان الموظف الحصول على خدمات نظام فارس الالكترونية. حيث يمكن للموظف طلب إجازة مرضية والعديد من الخدمات الأخرى دون الرجوع إلى صاحب الإدارة العليا. ومؤخرا أعلنت وزارة التعليم عن صرف العلاوة السنوية للمعلم بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢١ بدلا من صرفها أول كل عام هجري. ويتم الدخول على نظام فارس بإتباع الخطوات التالية:

العلاوة السنوية للمعلم نظام فارس

أشار نظام فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مكافآت سنوية للمعلمين. حيث تضمنت التغريدة “تم تعديل البيانات الوظيفية للمعلمين، تم إضافة العلاوة السنوية”. والتي سيتم بدء إضافتها مع راتب يناير ٢٠٢١ بدلا من بداية راتب محرم ١٤٤٣ هجرية.

خطوات استخراج علاوة سنوية للمعلمين 1442

ويتيح نظام فارس الجديد استخراج العلاوة السنوية للمعلمين عبر الحساب الشخصي في برنامج فارس. وذلك من خلال الدخول إلى رابط نظام فارس وإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار الرواتب والمكافآت.

تحديد فئة الراتب للمعلم.

جدير بالذكر أن المكافآت السنوية سيتم إضافتها مع نزول راتب يناير، وسوف تظهر في بيان راتب بعد سدادها.