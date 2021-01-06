نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة تسوق الراجحي وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة تسوق الراجحي وأهم مميزاته، يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك المعروفة داخل المملكة السعودية وتعتبر بطاقة تسوق الراجحي يتم استخدامها في عملية التسوق أثناء الشراء عبر الإنترنت أو يمكنك أن تستخدمها عند السفر إلى الخارج ويقوم البنك بتقديم العديد من المميزات والتخفيضات والعروض الهائلة بجانب وجود بعض الرسوم المطلوبة.

بطاقة التسوق الراجحي وأهم مميزاته

من أهم مميزات بطاقة تسوق الراجحي أن هذه البطاقة تقوم متوفرة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكنك تحويلها إلى العملة خارج المملكة السعودية، ويمكنك استخدامها في طريقة الدفع الإلكتروني في أي وقت ويمكنك الحصول عليها بشكل سريع.

تعتبر هذه البطاقة أكثر أماناً عبر الإنترنت ويمكنك الحصول على الكثير من العروض المقدمة من بعض المحلات التجارية داخل المملكة السعودية وتكون هذه البطاقة مقبولة أكثر من 30 نقطة بيع حول العالم كله، ويمكنك أيضا أن تقوم بتحويل الرصيد البطاقة من خلال المباشر للأفراد.

طريقة استخراج بطاقة تسوق الراجحي

أولا يتم تسجيل الدخول إلى المباشر للافراد وتحديد البطاقة الائتمانية ثم تقوم بتحديد بطاقة ائتمانية جديدة وتكون بكتابة البيانات المطلوبة منك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، وبعد ذلك يتم ارسال الطلب، وعند الموافقة بشكل منظم سوف يتم إرسال إليك البطاقه الى عنوان منزلك ويتم تفعيلها في يوم واحد ثم تقوم بالاتصال في اليوم التالي حتى يتم تفعيل هذه البطاقة في دقائق بعد أن يقوم البنك بتأكيد هذا الأمر.

شروط الحصول على بطاقة التسوق الراجحي

يمكنكم الاطلاع على المستندات المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على بطاقة تسوق الراجحي عبر الانترنت ولكن المستندات المطلوبة

أولا ينبغي أن تكون صورة الهوية الوطنية سارية المفعول وكتابة النموذج المطلوب منك للبطاقة مع وجود صورة من الاقامة للمقيمين يجب أن تكون سارية وليست ملغية أو تم ايقافها.