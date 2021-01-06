جدول العام الدراسي بالمملكة 1442

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عمر شويل - جدة جدول العام الدراسي في المملكة العربية السعودية لعام 1442 ولكون هذا العام الدراسي هو عام استثنائي لقيام عدد من الدول العربية والعالمية باتباع نظام الدراسة عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا التي تمر بها مختلف البلاد وحرصا على سلامة الطلبة والطلاب وكذلك على ان يتم تحصيلهم الدراسي هذا العام وتفادي ما وقع العام الماضي تم إقرار الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي الالكتروني، والتعرف على جدول الدراسة للعام 1442 تابع القراءة.

جدول الدراسة للعام 1442

بدأ العام الدراسي الجديد الحالي 1442 في يوم ال11 من شهر محرم الماضي للعام الهجري الجاري، وذلك مباشرة بعد الإقرار بالعمل بنظام الدراسة عن بعد وتعد التجربة الاولي من نوعها في السعودية، ووفقا للنظام الجديد تم وضع الجدول الدراسي كما يلي؛

تم عودة الاداريين للعمل في ال26 من شهر ذي الحجة للعام 1441.

ليتبعه عودة المعلمين في ال4 من شهر محرم للعام 1442.

ليعود الطلاب بعدها مباشرة ليبدأ العام الدراسي في ال11 من محرم.

يوم ال6 من شهر صفر للعام 1442 إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وتبدأ الاختبارات لنصف العام الدراسي الاولي في ال5 من جماد الأول 1442.

لتبدأ إجازة نصف العام يوم ال16 من جماد الأول 1442.

جدول الدراسة الفصل الثاني 1442

تستكمل الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 4 من جمادى الآخر 1442.

إجازة عيد الفطر من يوم 17 رمضان ليوم ال5 شوال 1442.

تستكمل الدراسة للفصل الثاني يوم ال6 من شوال 1442.

وتبدأ اختبارات الفصل الثاني يوم ال11 من شوال 1442.

وتكون إجازة الفصل الثاني ونهاية العام الدراسي يوم 22 شوال 1442.

مع العلم انه يجب متابعة الموقع الرسمي للتعليم في المملكة العربية السعودية للاطلاع على كافة التعديلات التي قد تطرأ على الجدول السابق ذكره وكذلك للتعرف على موعد امتحانات كل مرحلة دراسية على حدة.