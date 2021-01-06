نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اقامة واقد 1442 من خلال ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن اقامة وافد 1442 من خلال ابشر، يهتم الكثير من الوافدين إلى المملكة السعودية بالبحث عن الخطوات التي تساعدهم في إمكانية الاستعلام عن إقامة وافد قبل انتهائها، لتجنب التعرض الغرامات المالية التي فرضتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية الاستعلام عن صلاحية وافد خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن صلاحية وافد

يمكن لجميع المقيمين داخل المملكة السعودية الاستعلام عن صلاحية وافد بخطوات سهله وبسيطه لكي يتجنبها من دفع الغرامات المالية التي تم تحديدها أو الترحيل خارج المملكة السعودية وهي من ضمن القرارات الجديدة التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً، لهذا سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية ووافد 1442 وهي كالاتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية ثم الضغط على الأفراد ثم تقوم بتحديد الخدمات العامة وتحديد الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد ثم تضيف رقم الاقامه وكتابة الرمز المرئي في المكان المحدد له، بعد ذلك تقوم من اضافة جميع البيانات المحددة المطلوبة منك وتضغط على كلمة عرض سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل التي تتعلق بالإقامة.

استعلام صلاحية الإقامة

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال الذهاب الى بوابة أبشر عبر الإنترنت أو يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل ن المنزل بدون الذهاب الي المقر الرئيسي، واتباع الخطوات المحددة وهي كالاتي:

يتم تسجيل الدخول الى موقع وزارة العمل ثم تحديد الخدمات الإلكترونية والضغط على أفراد ثم تضيف مستخدم جديد وتضيف رقم الاقامة وتقوم بتحديد التقويم وتاريخ الاستعلام ثم تضيف الرمز المرئي، بعد ذلك تقوم بالضغط على التالي وسوف تظهر لك صلاحية الاقامة بشكل مفصل.