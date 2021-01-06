نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفة المرورية وكيفية دفعها عن طريق موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موقع أبشر من اشهر المواقع التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وقد قامت الحكومة من خلاله بتوفير طريقة الاستعلام عن المخالفة المرورية إلكترونياً حتى يستطيع المواطنين الاستعلام عن المخالفات المفروضة عليهم ويستطيعون سدادها دون الحاجة إلى النزول والتزاحم وذلك لتوفير الوقت وحماية المواطنين في الظروف الحالية، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا التفاصيل حول تلك الخدمة.

الاستعلام عن المخالفة المرورية

الاستعلام عن المخالفة المرورية بالرقم القومي:

يمكنك استخدام رقمك القومي لمعرفة المخالفة المقررة عليك من خلال الخطوات الآتية:

عليك أولاً الدخول إلى موقع ابشر الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الداخلية بالمملكة والذي ستجده هنا.

قم باختيار خدمات الأفراد الإلكترونية المتكاملة الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك على موقع أبشر لتسجيل الدخول.

اضغط على خدمات المرور ومن ثم سيطلب الموقع منك إدخال رقم الهوية ومكان الإقامة.

قم بإدخال رمز التأكيد الموجود في أسفل الصفحة المعروضة وتأكد من إدخاله بشكل صحيح.

أضغط على كلمة عرض.

سيقوم الموقع بنقلك إلى صفحة جديدة لتقوم بإدخال لبعض المعلومات الخاصة بك.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيقوم الموقع بعرض المخالفات المرورية وقيمتها وأيضاً تاريخ ووقت القيام بتلك المخالفة بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفة المرورية من خلال رقم اللوحة:

قم بتسجيل الدخول على موقع أبشر كما أوضحنا في الطريقة السابقة. أختر قائمة خدمات المرور. اختر الاستعلام عن وجود مخالفات. سيظهر لك الموقع قائمة بها عدة خيارات اختر خدمات رخصة القيادة. اضغط على كلمة مخالفات على رخصة القيادة. ستظهر لك قائمة تطلب منك إدخال رقم اللوحة الخاص بسيارتك بطريقة صحيحة. ستظهر لك المزيد من البيانات التي تحتاج إلى إكمالها بشكل صحيح. تأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة ثم اضغط على عدد المخالفات المرورية. سيقوم الموقع بعرض المخالفات وتكلفتها لك.

قيمة الغرامات المطبقة في المملكة:

تختلف تكلفة الغرامة على حسب المخالفة المرورية التي يرتكبها السائق ففي حالة استخدام السيارة قبل استخراج الرخصة أو عدم تعليق لوحات أرقام خلفية يتم تطبيق غرامات تبدأ بخمسمائة ريال سعودي وحتى تسعمائة ريال سعودي.

في حالة كنت تقود سيارتك وقمت بتخطي إشارة المرور أو لم تحترم قواعد الطريق والسلامة يتم فرض غرامة عليك تبدأ من ثلاثمائة ريال سعودي ولا تزيد عن خمسمائة ريال سعودي.