نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المساعدة المقطوعة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم هيئة الضمان الاجتماعي بالسعودية المساعدات لمواطنيها لتخفيف المسؤوليات ومتطلبات الحياة وارتفاع أسعار المنتجات عنهم وفقًا لتوجيهات وزارة العمل؛ وإليكم كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة.

إنشاء حساب الضمان الاجتماعي

قبل البدء في خطوات تقديم طلب المساعدة المقطوعة، من المهم أن يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

اختيار تسجيل مستخدم جديد وكتابة البيانات المتعلقة بالمستخدم.

بعد ذلك، يطلب الموقع من الشخص الذي يريد التسجيل أن يكتب بشكل صحيح رقم هويته وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه حتى يتم تأكيد الرقم.

ثم يقوم المستخدم بإنشاء كلمة السر وعليه كتابتها مرتين لتأكيدها، ثم إدخال رمز التحقق الموجود أمامه بشكل صحيح.

وهنا ستظهر صفحة جديدة تظهر بها بعض البنود والشروط، حيث يتحمل الشخص المسؤولية الكاملة عن صحة ما تم إدخاله من البيانات.

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات إرسال تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة

بعد الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، يبدأ الشخص في التقدم بطلب للحصول على مساعدة المقطوعة كالاتي:

الدخول موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور التي تم إنشائها في الضمان الاجتماعي، سيظهر صفحة أخرى بها العديد من الخدمات.

اختيار خدمة معاش الضمان.

ستظهر صفحة جديدة تظهر أمامه وتحتوي على بيانات تحتاج إلى إدخالها وأهمها محل إقامة المواطن ثم الضغط على التالي.

يبدأ المستخدم في كتابة أسماء وأرقام أفراد عائلته، ثم إدخال رقم هوية وتاريخ ميلاد والحالة الاجتماعية لكل فرد، وأيضاً نوع الشهادة التي حصل عليها صاحب المعاش.

في حالة وجود أفراد عائلة لديهم دخل، يتم كتابته ومصدر هذا الدخل ونوعه، ثم انقر على التالي للانتقال إلى الصفحة التالية.

في هذه الصفحة يكتب الشخص رقم حسابه في أحد البنوك السعودية، ثم يقوم بإدخال رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص به ثم يتم استكمال الأوراق المطلوبة بإرفاقه في ملف PDF.

هنا يتلقى المستخدم رسالة على تخبره بأن تم تقديم طلب المعاش بنجاح وجاري مراجعته.

في حالة الموافقة يتم الاتصال بالمستخدم.

نجد أن يمكن لأي شخص مستحق في السعودية التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً بعد أن يتم استفياء كل الشروط في المستفيد.