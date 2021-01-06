نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف الدليل الإجرائي لائحة الوظائف التعليمية.. العلاوة السنوية مكافأة نهاية الخدمة وغيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة التعليم السعودي الدليل الإجرائي لائحة الوظائف التعليمية للعاملين في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية والتابعين لوزارة التعليم وتضمن الملف مشروع التسكين والتعريفات في الباب الأول، وفي الباب الثاني توجد الرواتب التعليمية وإعادة ترقيم الأرقام الوظيفية وترميز الرتب وكذلك المسميات الوظيفية، كما يحتوي الملف على ستة أبواب سيتم ذكرها في فقرات المقال المقبلة، هذا ويحتوي أيضا العديد من المجالات،” العلاوة السنوية 1442 والحرمان من العلاوة، مكافأة نهاية الخدمة ، تكليفات الحصص الإضافية، طلبات إخلاء الطرف بعد طي القيد”، في حين يحتوي الباب الخامس على “رفع إخلاء الطرف، رفع طلب مباشرة،طلب عدم تمديد التكليف أو قطعه، مكافأة القادة والوكلاء والمشرفين من شاغلي الوظائف التعليمية”.

الدليل الإجرائي لائحة الوظائف التعليمية الجديد 1442

يتضمن الدليل الإجرائي ستة أبواب في كل باب العديد من التسميات والتكليفات متضمنة الرواتب التعليمية والعلاوات السنوية و علاوات الترقية وغيرها ، وفيما يلي شرح مفصل للأبواب الستة في الدليل الإجرائي للتسكين:

الباب الأول:

يتضمن التعريفات ومشروع والتسكين

الباب الثاني:

يتضمن الباب الثاني الرتب التعليمية ترميز الرتب المسميات الوظيفية إعادة ترقيم الأرقام الوظيفية

الباب الثالث:

يتضمن الباب الثالث سلم رواتب الوظائف التعليمية السلم الانتقالي للرواتب جداول السلم الانتقالي مكافآت تعويض نقص الراتب تسكين شاغلي الوظائف التعليمية

الباب الرابع:

يتضمن هذا الباب مكافأة نهاية الخدمة العلاوة السنوية الحرمان من العلاوة السنوية علاوة الترقية معادلة المكافآت والرواتب

الباب الخامس:

يتضمن الباب الخامس مكافأة القادة والوكلاء والمشرفين يتضمن أيضا رفع إخلاء الطرف ورفع طلب مباشر طلب عدم تجديد أو قطع التكليف قرار تكليف معلم في أحد الأعمال الإدارية والإشرافية

الباب السادس:

الباب السادس يتضمن مكافأة الحصص الدراسية للمعلمين قرار صرف الحصص الإضافية طي القيد لعدم الصلاحية إخلاء الطرف بعد أن يتم إصدار قرار طي القيد وفيما يلي صورة عن تتمة الباب السادس وباقي الأبواب.

تفاصيل الباب الأول “التعريفات” الدليل الاجرائي

من أبرز ما جاء في الباب الأول هو التعريفات وتسكين لشاغلي الوظائف التعليمية، وقد تتضمن التعريفات عدة رتب، وهي معلم متقدم والتي تنص على أن من حقق شروط التحصل على رتبة معلم متقدم وبدأ بشكل فعلي في مهامه ومسؤولياته في وظيفته

معلم خبير: من استطاع أن يحقق شروط الحصول على وقام بالبدء بشكل فعلي في مسؤولياته الوظيفية

الآن إليكم ملف التعريفات عبر صورة بدقة واضحة.

ما هو مشروع تسكين العاملين في الوظائف التعليمية

بعد اعتماد مجلس الوزراء للائحة الوظائف التعليمية بالإضافة إلى سلم الرواتب الجديد تم إطلاق مشروع التسكين لشاغلي الوظائف التعليمية في سلم الرواتب الجديد والذي يتضمن إعادة ترقيم وترميز الوظائف والقيام بتعديل الرواتب والبدلات والمكافآت والقرارات الإدارية والعلاوات، وتهدف العملية إلى نقل العاملين في القطاع التعليمي من سلم الرواتب القديم إلى سلم الرواتب الجديد والمعمول به، في هذا الوقت التوافق مع المتطلبات الخاصة بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وفيما يلي أهداف عملية التسكين وزارة التعليم.

سلم الرواتب والعلاوات للوظائف التعليمية

أطلق مجلس الوزراء سلم الرواتب الجديد 1442 والعلاوات السنوية للوظائف التعليمية، وقد تضمن الجدول رواتب شاغلي الوظائف التعليمية ستة مستويات في كل مستوى ستة درجات، وقد شمل السلم رتبة معلم ومساعد معلم ومعلم ممارس ومعلم خبير ومعلم متقدم، كما شملت المستويات الستة باستثناء المستوى السادس والذي كان فقط مخصص لمساعد المعلم والمعلم، أما المستوى الخامس فقط كان مستثنى من معلم خبير ومعلم متقدم، وفي ما يلي صورة عن جدول الرواتب الجديد 1442 بعد التعديل.

ما هو السلم الانتقالي للرواتب لشاغلي الوظائف التعليمية

أعد السلم الانتقالي وتم تحويلهم من السلم القديم إلى السلم الجديد، وذلك من أجل تحديد الرتب والمستويات والدرجات الجديدة والمقابلة للمستويات، والتي تبنى على ما كتب في اللائحة التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع من يتم تسكينه لما يتوافق مع اللائحة، وسيسكن في الدرجة التي تساوي راتبه فيما مضى وقت النقل

إن لم توجد درجة مساوية للراتب فيعطى راتب أقرب درجة إليه تزيد على راتبه الذي كان يتقاضاه مسبقا على المرتبة المستحقة

إذا كان راتب الموظف يزيد عن معاش الدرجة الأخيرة في الرواتب المستحقة فيتم وضع الموظف على هذه الدرجة.

مكافأة نهاية الخدمة 1442 بعد التعديل الدليل الإجرائي للتسكين

بعد أن يتم إتمام الشروط والضوابط التي وردت في المادة التاسعة والعشرين من اللائحة، فإنه يمكن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في رواتب الوظائف التعليمية، والتي تشملها اللائحة وبما يتناسب مع الأفضل من الخيارين الآتيين:

الخيار الأول: يتم صرف المكافأة عن كل عام من أعوام الخدمة في الوظيفة والتي تم قضائها بما يتضمن الفترة السابقة لنفاذ اللائحة بالتناسب مع الجدول “رقم 1”

الخيار الثاني: صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل المشمولين في الخدمة المدنية بمعاشات لستة أشهر للوفاة والتقاعد النظامي وكذلك العجز الصحي، أو ما يعادل أربعة أشهر للتقاعد المبكر.

وفيما يلي عدد سنوات الخدمة متضمنة راتب الوظائف التعليمية ابتداءا من مساعد معلم وانتهاءً بمعلم خبير.

معادلة رتب المكافآت والبدلات

تأتي البدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية والحقوق الخاصة لكل شاغلي الوظائف التعليمية والمدرجين في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، حيث تصرف هذه البدلات والمكافآت على أساس الرواتب التعليمية الموجودة في اللائحة وفي سلم رواتب الموظفين العام المتعلق بنظام الخدمة المدنية، وفيما يلي جدول المراتب وتوزيع الشرائح للرواتب التعليمية.

الدليل الإجرائي العلاوة السنوية 1442

يتم منح الموظف المشمول باللائحة علاوة سنوية بما يتناسب مع سلم الرواتب الجديد للموظفين في نظام الخدمة المدنية، ويشمل أيضا من وصل من المسؤولين في اللائحة إلى الدرجة الأخيرة معلم خبير وهو حاصل على شهادة الماجستير على الأقل في إحدى التخصصات في قسم التعليم العام، مما يؤدي إلى منح الزيادة السنوية ووقت الاستحقاق للعلاوة السنوية

في نظام الخدمة المدنية، ويشمل أيضا من وصل من المسؤولين في اللائحة إلى الدرجة الأخيرة معلم خبير وهو حاصل على شهادة الماجستير على الأقل في إحدى التخصصات في قسم التعليم العام، مما يؤدي إلى منح الزيادة السنوية ووقت الاستحقاق للعلاوة السنوية كما يستمر في منح الموظف الزيادة السنوية بحجم آخر وقد يتم الحصول عليها في تلك الرتبة في حال توفرت شروط منحها له

هذه الزيادة تعتبر مكافأة لا يترتب عليها أي تغييرات تذكر في سلم الرواتب ولا يتم حسابها لغرض التقاعد

لا يتم منح الزيادة المذكورة إلا ثلاثة مرات فقط في الحد الأعلى

وفيما يلي تفاصيل الدليل الإجرائي للعلاوة السنوية.

الدليل الإجرائي الحرمان العلاوة السنوية

يتم حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوات السنوية والتي وردت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين في لوائح الوظائف التعليمية، وفيما يلي حالات يوضحها الدليل الإجرائي:

تقويم الأداء الوظيفي: ويكون في حال تحصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير مرض أو ما دون أو ما يعادله في العام السابق لاستحقاقه للعلاوة السنوية

الرخصة المهنية : إذا لم يحصل على الرخصة أو لم يقم بتحديثها في الفترة المحددة للترتيبات والقواعد المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة

: إذا لم يحصل على الرخصة أو لم يقم بتحديثها في الفترة المحددة للترتيبات والقواعد المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة الغياب: إذا تغيب الموظف عن عمله بدون وجود عذر مقبول من الجهة المعنية مدة أو مددا، بشرط أن تزيد عن 15 يوم طيلة أيام السنة السابقة لاستحقاقه نظام العلاوة السنوية، وفيما يلي صور توضح تفاصيل العلاوة السنوية في الدليل الإجرائي للتسكين.

ما هو نظام العلاوة للترقيات في الدليل الإجرائي

يتم منح الموظف في اللائحة بعد الترقية راتب أول درجة شرط ترقى إليها بما يتناسب مع المعايير التالية:

إن كان معك هو عند الترقية يوازي راتب الدرجة أو أنه يزيد عليها يتم منح الموظف معاش أول درجة تتخطى معاشه

أن لا تقل الزيادة التي يتحصل عليها المترقي في معاشه عن حجم العلاوة السنوية المحدد في هذه الرتبة ، والتي كان يعمل فيها قبل أن يتم ترقيته إلى الرتبة الأعلى، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التعامل مع علاوة الترقية بشكل تقني.

رفع إخلاء الطرف الدليل الإجرائي

تهدف خدمة رفع إخلاء الطرف لشاغلي الوظائف التعليمية إلى إخلاء طرف المعلم، وذلك بسبب صدور قرار التكليف له في أحد الأعمال الإشرافية والإدارية أو بعد انتهاء فترة التكليف، يمكن التقديم على الخدمة من خلال المعلم المكلف بعد إصدار قرار التكليف في خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور القرار، وبعد الانتهاء من التكليف ومهامه فإن المعلم المكلف سيقوم برفع إخلاء الطرف بسبب الانتهاء من التكاليف والمهام المتعلقة به، وفيما يلي ضوابط خدمة إخلاء الطرف :