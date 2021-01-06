نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 للجنود والأفراد والضباط مع البدلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدلاتٌ متنوعةٌ تُضاف إلى سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية، لتميز دخل هذه الفئة من الموظفين في الدولة، والتي تصنف أعمالهم بالبطولية، كونهم يدافعون عن الأرض والعرض، ويحافظون على الممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق البلاد ضد المعتدين، لذلك فإن الدولة تقدر دورهم فتوفر لهم المرتبات المناسبة، كل حسب رتبته وموقعه، كما تعمل باستمرار على تحسينها، ليعيشوا في عزة وكرامة.

سلم رواتب العسكريين 1442 للجنود والأفراد

سلم رواتب العسكريين 1442هـ، للجنود والأفراد، خِدمة للراغبين في التقديم على إحدى الوظائف في هذه الشريحة، وكذلك خدمة للعاملين فيها بالفعل، ليطلعوا على المبالغ التي يتحصل عليها جميع الرتب في هذه الفئة، وقد جاءت الرواتب على النحو الآتي:

مرتب الجندي يبدأ من 3220 ريالا حتى 5040 ريالا، والعلاوة السنوية 125 ريالا سعوديا. مرتب جندي أول يبدأ من 3395 ريالا حتى 3395 ريالا، والعلاوة السنوية 140 ريالا سعوديا. مرتب عريف يبدأ من 3765 ريالا حتى 6215 ريالا، والعلاوة السنوية 155 ريالا سعوديا. يأتي راتب وكيل رقيب، يبدأ من 4455 ريالا حتى 7395 ريالا، والعلاوة السنوية 180 ريالا سعوديا. فيما يأتي راتب الرقيب، يبدأ من 5260 ريالا حتى 8760 ريالا، والعلاوة السنوية 210 ريالات سعودي. رقيب أول، يبدأ من 6180 ريالا حتى 6180 ريالا، والعلاوة السنوية 240 ريالا سعوديا. رئيس رقباء، يبدأ من 7215 ريالا حتى 12255 ريالا، والعلاوة السنوية 280 ريالا سعوديا.

مرتبات وعلاوات الضباط في المملكة

تشمل رواتب الضباط العسكريين رواتب مختلفة لهم، إذ تستحق كل رتبة راتب مختلف عن الرتبة الأخرى، وأيضاً تختلف حسب عدد سنوات الخدمة، وجاءت المرتبات والعلاوات للضباط في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي: