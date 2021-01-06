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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 للجنود والأفراد والضباط مع البدلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدلاتٌ متنوعةٌ تُضاف إلى سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية، لتميز دخل هذه الفئة من الموظفين في الدولة، والتي تصنف أعمالهم بالبطولية، كونهم يدافعون عن الأرض والعرض، ويحافظون على الممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق البلاد ضد المعتدين، لذلك فإن الدولة تقدر دورهم فتوفر لهم المرتبات المناسبة، كل حسب رتبته وموقعه، كما تعمل باستمرار على تحسينها، ليعيشوا في عزة وكرامة.
سلم رواتب العسكريين 1442 للجنود والأفراد
سلم رواتب العسكريين 1442هـ، للجنود والأفراد، خِدمة للراغبين في التقديم على إحدى الوظائف في هذه الشريحة، وكذلك خدمة للعاملين فيها بالفعل، ليطلعوا على المبالغ التي يتحصل عليها جميع الرتب في هذه الفئة، وقد جاءت الرواتب على النحو الآتي:
- مرتب الجندي يبدأ من 3220 ريالا حتى 5040 ريالا، والعلاوة السنوية 125 ريالا سعوديا.
- مرتب جندي أول يبدأ من 3395 ريالا حتى 3395 ريالا، والعلاوة السنوية 140 ريالا سعوديا.
- مرتب عريف يبدأ من 3765 ريالا حتى 6215 ريالا، والعلاوة السنوية 155 ريالا سعوديا.
- يأتي راتب وكيل رقيب، يبدأ من 4455 ريالا حتى 7395 ريالا، والعلاوة السنوية 180 ريالا سعوديا.
- فيما يأتي راتب الرقيب، يبدأ من 5260 ريالا حتى 8760 ريالا، والعلاوة السنوية 210 ريالات سعودي.
- رقيب أول، يبدأ من 6180 ريالا حتى 6180 ريالا، والعلاوة السنوية 240 ريالا سعوديا.
- رئيس رقباء، يبدأ من 7215 ريالا حتى 12255 ريالا، والعلاوة السنوية 280 ريالا سعوديا.
مرتبات وعلاوات الضباط في المملكة
تشمل رواتب الضباط العسكريين رواتب مختلفة لهم، إذ تستحق كل رتبة راتب مختلف عن الرتبة الأخرى، وأيضاً تختلف حسب عدد سنوات الخدمة، وجاءت المرتبات والعلاوات للضباط في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي:
- يبدأ مرتب الملازم من 7590 ريالا حتى 12910 ريالات، والعلاوة السنوية 380 ريالا سعوديا.
- راتب ملازم أول يبدأ من 8835 ريالا حتى 14995ريالا، والعلاوة السنوية 440 ريالا سعوديا.
- نقيب يبدأ الراتب من 10600 ريال حتى 6215 ريالا، والعلاوة السنوية 495 ريالا سعوديا.
- راتب رائد، يبدأ من 15690 ريالا حتى 17225 ريالا، والعلاوة السنوية 265 ريالا سعوديا.
- فيما يأتي راتب مقدم، يبدأ من 14645 ريالا حتى 20755 ريالا، والعلاوة السنوية 470 ريالا سعودي.
- مرتب عقيد، يبدأ من 16520 ريالا حتى 23600 ريالا، والعلاوة السنوية 590 ريالا سعوديا.
- مرتب عميد، يبدأ من 18805 ريالا حتى 25955 ريالا، والعلاوة السنوية 650 ريالا سعوديا.
- مرتب لواء، يبدأ من 21390 ريالا حتى 28690 ريالا، والعلاوة السنوية 730 ريالا سعوديا.
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