الحصيني: أمطار متفاوتة حتى صباح يوم غد على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الـ24 ساعة القادمة، من اليوم (الأربعاء) وحتى صباح يوم غد (الخميس) هطول أمطار متفاوتة.
وأوضح أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من بعض المناطق في المملكة ومنها حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والطائف.
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كما توقع أن يمتد هطول الأمطار إلى جنوب مكة المكرمة، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، والزلفي، وشقراء، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وجنوب المدينة المنورة.
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