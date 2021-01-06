“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تعلن وظائف شاغرة بنجران.. تعرف على التفاصيل

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، توفر وظائف صحية شاغرة، للحاصلين والحاصلات على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف المتاحة هي: طبيب مقيم نساء وولادة، طبيب مقيم باطنية، طبيب مقيم أطفال، طبيب استشاري أمراض معدية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، ويستمر حتى 19 يناير 2021، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط.