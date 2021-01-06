حدث في مثل هذا اليوم.. مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا للحجاز وسلطانًا لنجد وملحقاتها

بلادي – الرياض : تحل اليوم (الأربعاء)، ذكرى مبايعة المؤسس، الملك عبدالعزيز، ملكًا للحجاز وسلطانًا لنجد وملحقاتها. وتمت المبايعة في 6 يناير 1926م، الموافق لـ22 / 6 / 1344هـ، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. يذكر أن الملك المؤسس، أصدر أمرًا ملكيًّا بتوحيد البلاد، وتسميتها باسم “المملكة العربية السعودية”، في عام 1932م.

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