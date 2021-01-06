بعد موافقة قمة العلا على إنشائه.. تعرف على أهداف المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

بلادي – الرياض :
أوضح مجلس الصحة الخليجي اليوم (الأربعاء)، أهداف استراتيجية المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي وافق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع القمة الخليجية في العلا يوم أمس (الثلاثاء)، على إنشائه.
وأوضح المجلس أن استراتيجية المركز تستهدف دعم وتطوير الممارسات التعاونية، وتعزيز التدريب الإقليمي وإجراء بحوث صحية مشتركة، وبناء مؤشرات صحية مشتركة في مجال الصحة العامة.
وأكد المجلس أن تحقيق أهداف المركز سيؤدي إلى تعزيز النظم الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة الوعي الصحي، وتحسين الاستعدادات لحالة الطوارئ الصحية، وتحسين جودة الحياة.
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