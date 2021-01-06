“رئاسة الحرمين”: هكذا اختلف متوسط توقيت أداء العمرة خلال مراحل تنظيم عودة المعتمرين

بلادي – الرياض :
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، عن إحصائية بمتوسط توقيت أداء فريضة العمرة خلال مراحل تنظيم عودة المعتمرين تدريجيًا.
وأوضحت الرئاسة العامة أن المرحلة الأولى والثانية، بداية من 4 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020، شهدت متوسط طواف 21 دقيقة، وبلغ متوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى 6 دقائق فيما كان متوسط السعي 33 دقيقة، بحيث وصل إجمالي متوسط رحلة أداء مناسك العمرة 60 دقيقة.
وقسمت الرئاسة المرحلة الثالثة إلى فترتين، الأولى خلال شهر نوفمبر 2020، والتي بلغ فيها إجمالي متوسط رحلة أداء العمرة 72 دقيقة، وزعت على النحو التالي: 24 دقيقة متوسط الطواف، و8 دقائق متوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى، و40 دقيقة متوسط السعي.
والفترة الثانية خلال شهر ديسمبر 2020، وفيها بلغ إجمالي متوسط أداء العمرة 93 دقيقة، بمتوسط طواف 30 دقيقة، و10 دقائق متوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى، و53 دقيقة متوسط السعي.
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