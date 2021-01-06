شرطة حائل تضبط شخصين قاما بسرقة مركبتين وإشعال النيران فيهما

بلادي – الرياض :

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، أن المتورطين أقدما على إشعال النيران في المركبتين لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من قام بسرقتهما.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.