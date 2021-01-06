بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، أن المتورطين أقدما على إشعال النيران في المركبتين لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من قام بسرقتهما.
وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة حائل تضبط شخصين قاما بسرقة مركبتين وإشعال النيران فيهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.