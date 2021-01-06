كيف تطلع على تفاصيل قضيتك عبر ناجز؟ “العدل” توضح

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة العدل اليوم (الأربعاء) أنه يمكن للفرد الاطلاع على قضيته وما يتعلق بها من أحكام وقرارات بشكل إلكتروني عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وذكرت أن البوابة تُمكن المرء من الاطلاع على موضوع الدعوى وأطرافها، وكذلك الأحكام والقرارات، وطريقة انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول على رابط الجلسة المرئية دون الحاجة لانتظار رسالة رابط الجلسة.

وأوضحت الوزارة الخطوات اللازمة للاطلاع على القضية عبر بوابة “ناجز” وأولها الدخول على “بوابة ناجز” الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمات القضاء، واختيار القضية المراد الاطلاع على بياناتها.